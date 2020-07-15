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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві знайшли мотоцикл BMW, який розшукував Інтерпол

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 1 131

 

Свідоцтво про реєстрацію двоколісного транспорту також мало ознаки підробки

У Полтаві патрульні виявили мотоцикл марки BMW, який розшукував Інтерпол. Про це повідомила патрульна поліція Полтавської області.


Подія відбулася 18 липня близько 8.00 на проспекті Миколи Вавілова. Під час перевірки документів у водія мотоциклу з’ясувалося, що двоколісний перебуває у міжнародному розшуку, а встановлений номерний знак належить іншому транспортному засобу.


Окрім цього, інспектори помітили, що свідоцтво про реєстрацію мотоцикла має ознаки підробки – шрифт у документі не відповідав вимогам.


На місце події патрульні поліцейські викликали слідчо-оперативну групу для встановлення усіх обставин.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: патрульна поліція Полтавщини
Теги: мотоцикл BMW розыск патрульная полиция Полтава подделка документов
компанія «Інтера Люкс»

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