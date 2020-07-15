У Полтаві знайшли мотоцикл BMW, який розшукував Інтерпол

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 1 131

Свідоцтво про реєстрацію двоколісного транспорту також мало ознаки підробки

У Полтаві патрульні виявили мотоцикл марки BMW, який розшукував Інтерпол. Про це повідомила патрульна поліція Полтавської області.





Подія відбулася 18 липня близько 8.00 на проспекті Миколи Вавілова. Під час перевірки документів у водія мотоциклу з’ясувалося, що двоколісний перебуває у міжнародному розшуку, а встановлений номерний знак належить іншому транспортному засобу.





Окрім цього, інспектори помітили, що свідоцтво про реєстрацію мотоцикла має ознаки підробки – шрифт у документі не відповідав вимогам.





На місце події патрульні поліцейські викликали слідчо-оперативну групу для встановлення усіх обставин.