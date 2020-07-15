На КВБЗ радіють: Рада в першому читанні підтримала законопроєкт про локалізацію

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Законопроєкт передбачає обов'язкову вимогу при здійсненні публічних закупівель продукції машинобудування: не менше 25% локалізації виробництва такої продукції в Україні

21 липня Верховна Рада 248 голосами прийняла за основу законопроєкт №3739 про внесення змін до Закону «Про публічні закупівлі». Законопроєктом пропонується тимчасово, з 1 січня 2021 року строком на десять років, ввести неціновий критерій для публічних закупівель: ступінь локалізації виробництва в Україні (він має складати не менше 25%, для різних груп товарів машинобудуваня цей ступінь різний).









На Крюківському вагонзаводі, де активно підтримували цей законопроєкт, наголошуючи, що він дасть роботу машинобудівникам, радіють звістці:





«Щойно Верховна Рада України 248 голосами підтримала у першому читанні законопроект 3739 про локалізацію. Так тримати!» - написала на своїй сторінці у Фейсбуку Анна Кудіярова, прессекретар КВБЗ.





Законопроєктом 3739 пропонується частину першу статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» доповнити пунктом 29-1 такого змісту:

«ступінь локалізації - питома вага вартості сировини, матеріалів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових вітчизняного виробництва у собівартості предмета закупівлі.

Питома вага вартості сировини, матеріалів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових вітчизняного виробництва у собівартості предмета закупівлі визначається Уповноваженим органом в порядку та за методикою, встановленою Кабінетом Міністрів України».



Прикінцевими та перехідними положеннями пропонується Кабміну у тримісячний строк з дня опублікування Закону прийняти підзаконні акти. А також забезпечити під час підготовки міжнародних договорів або угод (за кредитні кошти) «вимог щодо ступеня локалізації виробництва в Україні, згідно цього Закону».











Резонансний законопроєкт, який просували кременчуцькі машинобудівники і депутати Кременчуцької міськради, ухваливши відповідне звернення до ВР, отримав багато критики: від міжнародних та громадських організацій, експертів та навіть державних структур.



Так, головне науково-експертне управління ВР має зауваження до законопроєкту. Зокрема, воно наголошує, що Євросоюз може закрити доступ українським виробникам на свій ринок, реагуючи на локалізацію. Адже вона порушить міжнародні зобов’язання України, зокрема в межах Угоди з ЄС.





«Слід також зазначити, що пропонована форма підтримки вітчизняного товаровиробника виглядає вразливою у контексті позбавлення вітчизняних виробників відповідної продукції дієвих стимулів щодо розвитку високотехнологічного виробництва, що, у свою чергу, у довгостроковій перспективі, тобто, після десятирічного періоду застосування преференційного режиму у сфері публічних закупівель, містить ризик суттєвої втрати (з відповідними наслідками) конкурентних позицій у відповідних сегментах як на національному, так і, особливо, на зовнішніх ринках», - сказано у висновку головного науково-експертного управління ВР.





Нагадаємо, раніше посол Євросоюзу в Україні зазначив, що законопроєкт про локалізацію ставить в нерівні умови українських та іноземних виробників, чим порушує угоди з ЄС та СОТ.









Кременчуцькі нардепи Юрій Шаповалов та Олексій Мовчан проголосували «за» законопроєкт. Нагадаємо, Олексій Мовчан є його співавтором. Жодного «за» не дала парламентська фракція «Голос». Члени фракції «Європейська солідарність» здебільшого утрималися (в тому числі Петро Порошенко), хоча й дали 5 голосів «за». Члени ОПЗЖ голосували врізнобій.