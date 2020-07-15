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Кременчук, Політика

На КВБЗ радіють: Рада в першому читанні підтримала законопроєкт про локалізацію

Сьогодні, 15:44 Переглядів: 603 Коментарів: 2

 

Законопроєкт передбачає обов'язкову вимогу при здійсненні публічних закупівель продукції машинобудування: не менше 25% локалізації виробництва такої продукції в Україні

21 липня Верховна Рада 248 голосами прийняла за основу законопроєкт №3739 про внесення змін до Закону «Про публічні закупівлі». Законопроєктом пропонується тимчасово, з 1 січня 2021 року строком на десять років, ввести неціновий критерій для публічних закупівель: ступінь локалізації виробництва в Україні (він має складати не менше 25%, для різних груп товарів машинобудуваня цей ступінь різний).


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На Крюківському вагонзаводі, де активно підтримували цей законопроєкт, наголошуючи, що він дасть роботу машинобудівникам, радіють звістці:


«Щойно Верховна Рада України 248 голосами підтримала у першому читанні законопроект 3739 про локалізацію. Так тримати!» - написала на своїй сторінці у Фейсбуку Анна Кудіярова, прессекретар КВБЗ.


Законопроєктом 3739 пропонується частину першу статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» доповнити пунктом 29-1 такого змісту:

«ступінь локалізації - питома вага вартості сировини, матеріалів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових вітчизняного виробництва у собівартості предмета закупівлі.


Питома вага вартості сировини, матеріалів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових вітчизняного виробництва у собівартості предмета закупівлі визначається Уповноваженим органом в порядку та за методикою, встановленою Кабінетом Міністрів України».


Прикінцевими та перехідними положеннями пропонується Кабміну у тримісячний строк з дня опублікування Закону прийняти підзаконні акти. А також забезпечити під час підготовки міжнародних договорів або угод (за кредитні кошти) «вимог щодо ступеня локалізації виробництва в Україні, згідно цього Закону».



Операція локалізація: чи наповнить новий закон кишені кременчуцьких робітників


Резонансний законопроєкт, який просували кременчуцькі машинобудівники і депутати Кременчуцької міськради, ухваливши відповідне звернення до ВР, отримав багато критики: від міжнародних та громадських організацій, експертів та навіть державних структур.


Так, головне науково-експертне управління ВР має зауваження до законопроєкту. Зокрема, воно наголошує, що Євросоюз може закрити доступ українським виробникам на свій ринок, реагуючи на локалізацію. Адже вона порушить міжнародні зобов’язання України, зокрема в межах Угоди з ЄС.


«Слід також зазначити, що пропонована форма підтримки вітчизняного товаровиробника виглядає вразливою у контексті позбавлення вітчизняних виробників відповідної продукції дієвих стимулів щодо розвитку високотехнологічного виробництва, що, у свою чергу, у довгостроковій перспективі, тобто, після десятирічного періоду застосування преференційного режиму у сфері публічних закупівель, містить ризик суттєвої втрати (з відповідними наслідками) конкурентних позицій у відповідних сегментах як на національному, так і, особливо, на зовнішніх ринках», - сказано у висновку головного науково-експертного управління ВР. 



Нагадаємо, раніше посол Євросоюзу в Україні зазначив, що законопроєкт про локалізацію ставить в нерівні умови українських та іноземних виробників, чим порушує угоди з ЄС та СОТ.


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Кременчуцькі нардепи Юрій Шаповалов та Олексій Мовчан проголосували «за» законопроєкт. Нагадаємо, Олексій Мовчан є його співавтором. Жодного «за» не дала парламентська фракція «Голос». Члени фракції «Європейська солідарність» здебільшого утрималися (в тому числі Петро Порошенко), хоча й дали 5 голосів «за». Члени ОПЗЖ голосували врізнобій.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: локалізація законопроєкт машинобудування КВБЗ
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

2 166
evil:
Сьогодні, 16:10

Якшо Приходьки вимагають локалізацію виробництва що до виробників, то тоді держава у відповідь має вимагати локалізацію отриманих дивідендів саме в Україні. Бо виходить не дуже справедливо. Майже повністю у різних долях власниками КВБЗ є фіктивні структури "Рога та копита" у Естонії на чолі з багаточисленою родиною Приходьків. Від держави вони вимагають преференцій, але отримані девіденди спрямовують до Естонії не сплачуючи податок в Україні. На сайті КВБЗ, наприклад, є інформація, шо у 2018р. сума дивідендів складала біля 7,5 млн. доларів США. Скількі було сплачено податку з ціх грошей в Україні? Нуль??? Більше мільйона доларів не поповнило державну казну. А скількі таких "локалізаторів" по всій країні, яки виводять кошти за кордон уникаючи "подвійного" (читай уникаючи зовсім) оподаткування? Я вважаю, шо цей фактор має враховуватись. А то виходить шо в когось дуже хитра п'ята точка.


8 0
868
shoni1970:
Сьогодні, 16:31

Цитата: evil

Якшо Приходьки вимагають локалізацію виробництва що до виробників, то тоді держава у відповідь має вимагати локалізацію отриманих дивідендів саме в Україні. Бо виходить не дуже справедливо. Майже повністю у різних долях власниками КВБЗ є фіктивні структури "Рога та копита" у Естонії на чолі з багаточисленою родиною Приходьків. Від держави вони вимагають преференцій, але отримані девіденди спрямовують до Естонії не сплачуючи податок в Україні. На сайті КВБЗ, наприклад, є інформація, шо у 2018р. сума дивідендів складала біля 7,5 млн. доларів США. Скількі було сплачено податку з ціх грошей в Україні? Нуль??? Більше мільйона доларів не поповнило державну казну. А скількі таких "локалізаторів" по всій країні, яки виводять кошти за кордон уникаючи "подвійного" (читай уникаючи зовсім) оподаткування? Я вважаю, шо цей фактор має враховуватись. А то виходить шо в когось дуже хитра п'ята точка.

Ты свою шерсть с государственной не путай! (С)


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