Від 170 до 255 гривень: про розмір штрафів за не носіння масок, які ініціює уряд

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 1 362 Коментарів: 1

Насправді новий законопроєкт – це послаблення відповідальності за не носіння масок, бо до цього на кременчужан накладали штрафи 17 тис грн: як за порушення умов карантину

Першого липня Кабмін на своєму засіданні схвалив законопроєкт, який встановлює відповідальність за не носіння масок у громадських місцях. Зокрема, внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення. Дані зміни, які ініціює уряд, ще має затвердити Верховна Рада.





Сьогодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу уточнив, яка відповідальність передбачена за не носіння масок передбачена новим законопроєктом:

для фізичних осіб: штрафи від 170-ти до 255 гривень ;

; для власників закладів харчування, спортивних закладів або магазинів, якщо вони не дотримуються встановлених карантинних вимог і не слідкують за дотриманням маскового режиму у відповідних приміщеннях: штраф від 3 400 гривень до 5 100 гривень.

«Цей законопроєкт буде передано до Верховної Ради. Сподіваємося, що наші народні депутати його підтримають. І він буде прийнятий – і стане відповідно законом. Усі ці дії робляться заради здоров’я і життя наших громадян», - запевнив Степанов.







На даний час за порушення правил карантину передбачений штраф 17 тис грн – і саме на таку суму штрафували кременчужан за перебування без масок у громадських місцях. Раніше ми писали про рішення судів.













Тож у разі ухвалення законопроєкту штрафи за ці правопорушення стануть меншими.