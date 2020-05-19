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Надзвичайні новини, Коронавірус / Карантин

Кременчужанина оштрафували на 17 тисяч гривень через перебування без маски на зупинці

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 1 836 Коментарів: 8

 

Чоловік чекав на автобус, щоб їхати на роботу

15 травня Автозаводський районний суд Кременчука розглянув протокол, складений за порушення ст. 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей).


Порушення зафіксувала патрульна поліція 5 квітня о 16.20 у Кременчуці, на зупинці громадського транспорту на проспекті Полтавському, 2Б. Чоловік перебував на зупинці без маски. Копам кременчужанин пояснив, що чекав на автобус, щоб доїхати на роботу. Поліцейські надали відеозапис, його розцінили як доказ по справі.


Сам порушник на судове засідання не з'явився.


Суд визнав чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення та оштрафував на 17 000 гривень. Крім того, чоловік має заплатити 420 гривень судового збору.


З текстом постанови можна ознайомитися тут.

3
Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: .google.com/maps
Теги: карантин штраф админпротокол

Коментарі: 8

1 093
hunter:
Сьогодні, 15:34

Про вице-мэра забыли,или уже не надо 17тыс в казну?


36 1
1 266
inattentive:
Сьогодні, 15:39

И что , есть видео разговора с нагрудной камеры ? Или это всего лишь протокол и рапорт сотрудника полиции ?.Если так то этого недостаточно. Тем более рапорт – вообще внутренний документ, и не является доказательством в суде. Правоохранители вообще, предоставили фото и видеоматериалы..показания свидетелей ?. Если ничего этого нет, то и нет оснований считать, что гражданин в чем-то виновен.


10 1
10
Євгенія Каблучка:
Сьогодні, 15:44

Цитата: inattentive

И что , есть видео разговора с нагрудной камеры ? Или это всего лишь протокол и рапорт сотрудника полиции ?.Если так то этого недостаточно. Тем более рапорт – вообще внутренний документ, и не является доказательством в суде. Правоохранители вообще, предоставили фото и видеоматериалы..показания свидетелей ?. Если ничего этого нет, то и нет оснований считать, что гражданин в чем-то виновен.

відеозапис є. Інформація про це додана у публікацію.


2 2
167
gansit:
Сьогодні, 15:57

Цитата: hunter

Про вице-мэра забыли,или уже не надо 17тыс в казну?

Напомню читателю, что в ст. 44-3 «Нарушение правил касательно карантина людей» КоАП Украины предусмотрено, что нарушение правил касательно карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных Законом Украины «О защите населения от инфекционных болезней», другими актами законодательства, а также решениями органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями, влечет за собой наложение штрафа на граждан от 17 000 до 34 000 грн и на должностных лиц - от 34 000 грн до 170 000 грн.


9 0
1 266
inattentive:
Сьогодні, 16:22

Цитата: Євгенія Каблучка
Цитата: inattentive

И что , есть видео разговора с нагрудной камеры ? Или это всего лишь протокол и рапорт сотрудника полиции ?.Если так то этого недостаточно. Тем более рапорт – вообще внутренний документ, и не является доказательством в суде. Правоохранители вообще, предоставили фото и видеоматериалы..показания свидетелей ?. Если ничего этого нет, то и нет оснований считать, что гражданин в чем-то виновен.

відеозапис є. Інформація про це додана у публікацію.

Ок

 


1 0
28
oni:
Сьогодні, 16:33

по сути, мусора выдали маски населению ?

 


9 0
44
nelyaza:
Сьогодні, 17:34

Дебилизм полный. Маска вообще при вирусе ничего не дает. Не носила, не ношу и носить не собираюсь!!


5 4
31
FanFootball:
Сьогодні, 17:59

А то что полицейские, проверяя документы, мацают их руками без перчаток и засовывают голову в салон автомобиля - это не нарушение? Оштрафовали работягу, у которого даже нет возможности добираться на работу на своем авто, поставили себе галочку и все довольны. Так в 30-х у людей последний хлеб отбирали - видите-ли приказ был.


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