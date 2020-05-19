Кременчужанина оштрафували на 17 тисяч гривень через перебування без маски на зупинці

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 1 836 Коментарів: 8

Чоловік чекав на автобус, щоб їхати на роботу

15 травня Автозаводський районний суд Кременчука розглянув протокол, складений за порушення ст. 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей).





Порушення зафіксувала патрульна поліція 5 квітня о 16.20 у Кременчуці, на зупинці громадського транспорту на проспекті Полтавському, 2Б. Чоловік перебував на зупинці без маски. Копам кременчужанин пояснив, що чекав на автобус, щоб доїхати на роботу. Поліцейські надали відеозапис, його розцінили як доказ по справі.





Сам порушник на судове засідання не з'явився.





Суд визнав чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення та оштрафував на 17 000 гривень. Крім того, чоловік має заплатити 420 гривень судового збору.





З текстом постанови можна ознайомитися тут.