У Горішніх Плавнях мешкає дивовижна кішка, яка має два носики

Пухнастому Носіку з Горішніх Плавнів шукають люблячу родину. В групі «Поможем животным вместе» зазначають, що пухнастик має два носа, тому дали йому таке імя.

то и правда двуносая кошка!

Жизнь её полна приключений - она и в Италии успела побывать, и оценщиком трикотажных тканей поработать. Теперь обещает стать самой лучшей кошкой для своего человека.

Не знаю точно, будет ли она находить вкусняшки в два раза быстрее, но мурлычет точно за двоих. В лоточек ходит без промахов, аккуратная и воспитанная. Лапочка такая, сразу влюбила всех в себя.

Стерилизована! - йдеться у повідомленні.