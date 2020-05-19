У Горішніх Плавнях мешкає дивовижна кішка, яка має два носики

Мурличить пухнастик за двох
Пухнастому Носіку з Горішніх Плавнів шукають люблячу родину. В групі «Поможем животным вместе» зазначають, що пухнастик має два носа, тому дали йому таке імя.
- Это и правда двуносая кошка! Жизнь её полна приключений - она и в Италии успела побывать, и оценщиком трикотажных тканей поработать. Теперь обещает стать самой лучшей кошкой для своего человека. Не знаю точно, будет ли она находить вкусняшки в два раза быстрее, но мурлычет точно за двоих. В лоточек ходит без промахов, аккуратная и воспитанная. Лапочка такая, сразу влюбила всех в себя. Стерилизована! - йдеться у повідомленні.