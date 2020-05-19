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Надзвичайні новини, Полтавщина

Виготовлення порно обійшлося жителю Полтавщини майже в 3,5 тисячі гривень

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 668 Коментарів: 1

Чоловік створював порнографічне відео, а потім «заливав» на спеціалізований сайт

Днями Шишацький районний суд виніс вирок чоловіку, якого звинуватили у порушенні ч. 2 ст. 301 Кримінального кодексу України (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів). Виготовляв та розповсюджував порнографію уродженець Дніпропетровщини з серпня 2019 року по 13 березня 2020. Робив це за місцем свого проживання за допомогою ноутбука та відеокамери GoPro Apps HERO5.


Відзнятий матеріал чоловік заливав на сайт Pornhub через акаунт.


У результаті суд затвердив угоду про визнання винуватості та визнав особу винною. Покарання - 3 400 гривень.


Вирок може бути оскаржений.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: порно

Коментарі: 1

136
Чувааак:
Сьогодні, 16:51

А я думав смєта 3400 грн))


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