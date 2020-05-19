Виготовлення порно обійшлося жителю Полтавщини майже в 3,5 тисячі гривень

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 668 Коментарів: 1

Днями Шишацький районний суд виніс вирок чоловіку, якого звинуватили у порушенні ч. 2 ст. 301 Кримінального кодексу України (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів). Виготовляв та розповсюджував порнографію уродженець Дніпропетровщини з серпня 2019 року по 13 березня 2020. Робив це за місцем свого проживання за допомогою ноутбука та відеокамери GoPro Apps HERO5.





Відзнятий матеріал чоловік заливав на сайт Pornhub через акаунт.





У результаті суд затвердив угоду про визнання винуватості та визнав особу винною. Покарання - 3 400 гривень.





Вирок може бути оскаржений.