Кременчук за добу зможе робити 400 ІФА-тестувань на наявність імунітету до коронавірусу

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 396 Коментарів: 1

Для цього чотирьом лаборантам треба буде працювати у дві зміни

У Кременчуці у наявності є апаратура, щоб за добу робити 400 тестів імуноферментного аналізу на наявність імунітету до коронавірусної інфекції, у тому числі на три види антитіл до коронавірусу. Як повідомив керівник управління охорони здоров'я Максим Середа, такої пропускної спроможності можна досягти, якщо будуть працювати чотири лаборанти у дві зміни (один готуватиме матеріал, другий безпосередньо працюватиме на апараті).







Необхідні реактиви для ІФА-діагностики мають з'явитися на наступному тижні або навіть наприкінці цього. За словами Максима Середи, у Кременчуці сподіваються на те, що розподіл реактивів буде централізованим і вони надійдуть за рахунок державного бюджету. Після отримання тестів вже через кілька днів медики зможуть розпочинати роботу.



Окремого навчання персоналу для проведення ІФА-діагностики не потрібно, є інструкція та методичні рекомендації до даних тестів, як проводити аналізи. Звичайно, для медичних працівників проведуть тренінги по забору біоматеріалу, проте він нічим не відрізняється від забору для інших ІФА-аналізів: беруть венозну кров, з неї виокремлюють плазму і доставляють до лабораторії.



На масове ІФА-тестування піде кілька місяців, і до осені стане зрозуміло, яка кількість людей перенесла COVID-19 безсимптомно або у легкій формі і вже має імунітет, а також чи виробився колективний імунітет до коронавірусної хвороби.