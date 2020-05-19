Шаповалов поддержал проект скандального Дубинского

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 543 Коментарів: 1

Кременчугский нардеп Шаповалов проголосовал за проект постановления, подготовленный нардепом Дубинским. И за аналогичный проект нардепа Полякова тоже проголосовал. А Верховная Рада не поддержала ни один, ни другой проекты.





Нардеп Шаповалов



Нардеп Дубинский, которого давно называют человеком Коломойского, зарегистрировал проект постановления № 2571-д-П1 об отмене результатов голосования за так называемый «антиколомойский»* законопроект.



Нардеп Поляков также подготовил проект постановления (№2571-д-П) об отмене результатов голосования за «антиколомойский» законопроект.



Рада 13 мая проголосовала за «антиколомойский» законопроект во втором чтении. Но проекты постановлений Дубинского и Полякова заблокировали подписание закона.



Нардепы и раньше пытались заблокировать принятие «антиколомойского» законопроекта. Они подали огроменное количество поправок к нему. Поляков подал 6033, Дубинский – 1199. Такое количество поправок надолго заблокировало рассмотрение законопроекта (всего поправок было 16000).



Сегодня, 19 мая, в Раде рассмотрели оба постановления – и Дубинского, и Полякова. И оба провалили. За проект Дубинского проголосвали 84 нардепа. За проект Полякова – 78.



Кременчугский нардеп Шаповалов проголосовал за оба проекта.





Результаты голосования за проект Дубинского

Результаты голосования за проект Полякова





Два других нардепа-кременчужанина – Мовчан и Березин – не пришли на голосование.



Депутатская группа «За майбутнє», в которой состоит Шаповалов, также проголосовала за проекты Дубинского и Полякова. Лидер депгруппы нардеп Бондар, которого, как и Дубинского, называют человеком Коломойского, тоже голосовал «за».



Наконец, Шаповалов, как и депгруппа «За майбутнє», не голосовал за «антиколомойский» законопроект ни в первом, ни во втором чтении.



Таким образом нардеп Шаповалов ни разу не поддержал «антиколомойский» законопроект, который может помешать Коломойскому вернуть «Приватбанк». Но поддержал оба постановления, которые блокировали подписание этого законопроекта.









Справка «Телеграфа»:





«Антиколомойским»* законопроект № 2571-д называют, потому что предполагается, что он помешает Коломойскому получить назад «Приватбанк». Там есть норма – экс-владельцы банка, чьи интересы были нарушены при национализации или выведении банка с рынка, могут получить компенсацию только в денежной форме. Но банк, как актив, им не вернут. Соответственно, не вернут крупнейший «Приватбанк» Коломойскому. Законопроектом предусмотрено, что решение суда не может быть основанием для возвращения банка его прежнему владельцу.

Принятие «антиколомойского» закона о банках было необходимым условием для сотрудничества с МВФ и получения очередного транша.