Нардепы-кременчужане не голосовали за «антиколомойский» законопроект о банках

Сьогодні, 16:16 Переглядів: 3

Все три нардепа-кременчужанина не проголосовали сегодня за «антиколомойский» законопроект о банках. Шаповалов воздержался. Мовчан и Березин не голосовали. Такое единство нардепов настораживает – законопроект-то скандальный.







«Антиколомойским» его называют, потому что там есть норма – экс-владельцы банка, чьи интересы были нарушены из-за выведения банка с рынка, могут получить компенсацию только в денежной форме. Но банк, как актив, им не вернут. Соответственно, не вернут крупнейший «Приватбанк» Коломойскому. И Жеваго не вернут «Финансы и кредит». Законопроектом предусмотрено, что решение суда не может быть основанием для возвращения банка его прежнему владельцу.





Кстати, к этому законопроекту нардепы подали 16 тысяч поправок.



Сегодня, 13 мая, Верховная Рада приняла «антиколомойский» законопроект № 2571-д в целом во втором чтении. За проголосовали 270 нардепов. 200 из них – члены фракции «Слуга народа».



А два кременчугских «слуги народа» не голосовали – это Максим Березин и Алексей Мовчан. Оба кременчужане, хотя баллотировались по другим округам, члены президентской фракции «Слуга народа».











Нардеп Шаповалов (Кременчугский избирательный округ) тоже не голосовал, «воздержался».







Нардеп Мовчан на своей странице в Фейсбук написал, почему он не поддержал «антиколомойский» законопроект. Пишет, что подавал 4 поправки к законопроекту, а их отклонили, поэтому он не хочет за него голосовать.









Дядя нардепа Мовчана, нардеп Шаповалов, ничего не стал объяснять. На его официальной странице в Фейсбук текстов по этому поводу мы не нашли.



В принципе, неудивительно. Племянник (Мовчан) в политике недавно, это его первая каденция в Раде, он ещё думает о репутационных рисках и объясняет избирателям свою позицию. А его дядя (Шаповалов) в политике давно, это его третья каденция в Раде, и он уже ничего не объясняет кременчугским избирателям.



А перед этим

Сегодня «антиколомойский» законопроект приняли в целом. В первом чтении, за основу, его приняли 30 марта. За тогда проголосовали 267 нардепов, 198 из них – «слуги народа».





Но и в этот раз два кременчугских «слуги...» – Мовчан и Березин – за него не голосовали. Березин воздержался, Мовчан отсутствовал.





Нардеп Шаповалов тоже 30 марта на голосовании отсутствовал.



Таким образом кременчужане ни разу не поддержали «антиколомойский» законопроект, который может помешать Коломойскому вернуть «Приватбанк».