У Кременчуці нараховують 57 самоізольованих: 30 — контактних, 27 — тих, хто прибув з-за кордону

За останню добу на самоізоляцію пішли 4 людини, які приїхали з-за кордону (з Польщі, Чехії, Білорусі, Індії)
Станом на 13 травня у Кременчуці кількість самоізольованих становить 57 кременчужан, із них 30 — контактні, 27 — ті, хто прибув з-за кордону. Про це проінформував керівник управління охорони здоров'я Максим Середа на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації у мерії.
За добу додалося 4 людини, які приїхали з-за кордону (з Польщі, Чехії, Білорусі, Індії), вибуло 15 осіб.
Загалом з початку карантину у нашому місті на самоізоляції перебувало 773 громадян.