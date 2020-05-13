У Кременчуці нараховують 57 самоізольованих: 30 — контактних, 27 — тих, хто прибув з-за кордону

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За останню добу на самоізоляцію пішли 4 людини, які приїхали з-за кордону (з Польщі, Чехії, Білорусі, Індії)

Станом на 13 травня у Кременчуці кількість самоізольованих становить 57 кременчужан, із них 30 — контактні, 27 — ті, хто прибув з-за кордону. Про це проінформував керівник управління охорони здоров'я Максим Середа на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації у мерії.



За добу додалося 4 людини, які приїхали з-за кордону (з Польщі, Чехії, Білорусі, Індії), вибуло 15 осіб.





Загалом з початку карантину у нашому місті на самоізоляції перебувало 773 громадян.