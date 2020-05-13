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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці нараховують 57 самоізольованих: 30 — контактних, 27 — тих, хто прибув з-за кордону

Сьогодні, 16:46 Переглядів: 383

 

За останню добу на самоізоляцію пішли 4 людини, які приїхали з-за кордону (з Польщі, Чехії, Білорусі, Індії)

Станом на 13 травня у Кременчуці кількість самоізольованих становить 57 кременчужан, із них 30 — контактні, 27 — ті, хто прибув з-за кордону. Про це проінформував керівник управління охорони здоров'я Максим Середа на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації у мерії.


За добу додалося 4 людини, які приїхали з-за кордону (з Польщі, Чехії, Білорусі, Індії), вибуло 15 осіб.


Загалом з початку карантину у нашому місті на самоізоляції перебувало 773 громадян.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: chistopol-rt.ru
Теги: самоизоляция карантин

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