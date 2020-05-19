Не покупайте дорогой тамифлю – Середа сказал, в больницах он есть бесплатный

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1 713 Коментарів: 19

13 мая руководитель кременчугского управления здравоохранения Максим Середа заявил, что пациентов с подозрением на коронавирус, коронавирусом и пневмониями в городских больницах лечат бесплатно. После этого в «ТелеграфЪ» обратился кременчужанин Сергей – он рассказал, что лежал с пневмонией с подозрением на коронавирус в инфекционном отделении больницы «Кременчугской», и практически все лекарства покупал за собственные деньги. Сергей предоставил чеки на покупки.







Как оказалось, он платил даже за препараты из Национального перечня основных лекарственных препаратов, которые должны покупаться за бюджетные деньги и предоставляться пациенту безоплатно.







19 мая на заседании противоэпидемического штаба руководителю горздрава задали вопрос: так бесплатно или платно лечат кременчугских пациентов?



Середа отвечал долго и рассказывал много. Основной его месседж – он сказал, что лечат бесплатно 13 мая, а пациент, который платил за лекарства, лечился за две недели до этого заявления – с 27 апреля по 5 мая. Поэтому ему не повезло.



Это важное заявление. «ТелеграфЪ» оставляет за собой право считать, что таким образом руководитель горздрава подтвердил, что до 13 мая лечение пациентов с пневмониями и коронавирусной инфекцией не было бесплатным. То есть все время, пока количество пациентов с подозрением на коронавирус и вирусными пневмониями в Кременчуге росло – а это именно апрель – бесплатного лечения не было, пациентам приходилось покупать препараты, потому что горздрав получил их лишь 8 мая (по словам Середы).







Кроме того, выступление чиновника содержит массу полезной информации о ситуации на сегодняшний день. Например, он утверждает, что сейчас, в мае, все препараты из Нацперечня в больницах есть. Более того, по словам Середы, там есть и такие дорогие препараты, как озельтамивир (тамифлю), серрата, пульмобриз.



Для удобства читателей, мы разбили выступление чиновника на потребительские блоки:





«Ліки з Нацпереліку у нас є!»





М. Середа:









– Я хочу сказати, що я казав і 13 числа, у нас є переважна більшість препаратів з Національного переліку для лікування вірусних пневмоній, зокрема і викликаних Covid-19. На жаль, усі вони закуплені за кошти міського бюджету. У квітні, на жаль, була ситуація, коли не всі препарати були у нас в інфекційному відділенні, тому що ми чекали кошти від НСЗУ, бо з початку квітня нам казали, що кошти і на додаткові виплати, і на препарати нам надійдуть. Але хочу зазначити, що і у квітні у нас не були порожніми полиці у старших медсестер. Звичайно, препарати були не всі, але наприкінці квітня і на початку травня ми отримали ті препарати, які замовили ще в середині квітня, і вони зараз у нас є.

«Озельтамівір (таміфлю) у нас є!»

М. Середа:





– Препарати, які замовили у середині квітня, у нас є, у тому числі і препарат таміфлю, озельтамівір*, який купував даний пацієнт! Він його купував 27 квітня, а ми отримали ці препарати 8 травня, 20 упаковок озельтамівіру. І зараз у нас на залишку є 16 упаковок!





Озельтамівір* – діюча речовина антивірусного препарату таміфлю, - ред.





«Серрата і пульмобріз є, але...»

Максим Середа:



– ...Такі препарати, як серрата, пульмобріз – це комплексні препарати, якщо окремо, вони є у відділенні, якщо комплексно, то звичайно доводиться купувати, щоб не приймати там по 6-8 таблеток, якщо можна прийняти одну. Звичайно, цей препарат дорожчий і ми не можемо закупати його за бюджетні кошти...



Якщо все є, чому пацієнт купував все це за власні кошти?!

М.Середа:





– Хочу зазначити щодо цього пацієнта, що він лікувався з 27 квітня по 5 травня – це було за два тижні до того, як я казав, що у нас дані препарати є! Що стосується даного пацієнта, він купував їх 27 квітня, а ми отримали ці препарати 8 травня!





«Так у нас лікування на Covid безкоштовне чи платне?!»

Коли керівник міськздороввідділу закінчив свій виступ, мер запитав його, яке в нас лікування – безкоштовне чи ні?





В. Малецький:

– Я слухав вас, Максиме Володимировичу, і так і не зрозумів – так у нас лікування на Covid безкоштовне чи платне?



М. Середа:

– За рахунок міського бюджету препарати з Національного переліку у нас безкоштовні, додаткові препарати...





Наостанок керівник міськздороввідділу заявив, що пацієнт, який поскаржився Телеграфу», оплачував лікування у співідношенні 50/50, наразі ж пацієнти сплачують 20/80 (20% пацієнт, 80% – міський бюджет).







Итого:

У нас есть все основания считать, что руководитель горздрава погорячился, назвав лечение по-кременчугски бесплатным. Оно вполне себе платное. Пациент по имени Сергей купил за свои деньги 90% препаратов.





Но чиновник сказал, что теперь у нас уже всё есть. Значит, если возникнет необходимость в тамифлю, пульмобризе, серрате, ибупрофене, азитромицине и др., – требуйте, чтобы их выдали бесплатно. Максим Середа сказал: всё есть.



Кстати, мэр заявил, что ежедневно подписывает распоряжения на выделение тысяч гривен на медпрепараты для лечения Covid-19. Где же эти препараты и эти тысячи?