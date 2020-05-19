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Не покупайте дорогой тамифлю – Середа сказал, в больницах он есть бесплатный

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1 713 Коментарів: 19

 

Руководитель горздрава пытался ответить, платно или бесплатно лечат кременчужан

13 мая руководитель кременчугского управления здравоохранения Максим Середа заявил, что пациентов с подозрением на коронавирус, коронавирусом и пневмониями в городских больницах лечат бесплатно. После этого в «ТелеграфЪ» обратился кременчужанин Сергей – он рассказал, что лежал с пневмонией с подозрением на коронавирус в инфекционном отделении больницы «Кременчугской», и практически все лекарства покупал за собственные деньги. Сергей предоставил чеки на покупки.


 


Как оказалось, он платил даже за препараты из Национального перечня основных лекарственных препаратов, которые должны покупаться за бюджетные деньги и предоставляться пациенту безоплатно.


 


19 мая на заседании противоэпидемического штаба руководителю горздрава задали вопрос: так бесплатно или платно лечат кременчугских пациентов?


Середа отвечал долго и рассказывал много. Основной его месседж – он сказал, что лечат бесплатно 13 мая, а пациент, который платил за лекарства, лечился за две недели до этого заявления – с 27 апреля по 5 мая. Поэтому ему не повезло.


Это важное заявление. «ТелеграфЪ» оставляет за собой право считать, что таким образом руководитель горздрава подтвердил, что до 13 мая лечение пациентов с пневмониями и коронавирусной инфекцией не было бесплатным. То есть все время, пока количество пациентов с подозрением на коронавирус и вирусными пневмониями в Кременчуге росло – а это именно апрель – бесплатного лечения не было, пациентам приходилось покупать препараты, потому что горздрав получил их лишь 8 мая (по словам Середы).



Кроме того, выступление чиновника содержит массу полезной информации о ситуации на сегодняшний день. Например, он утверждает, что сейчас, в мае, все препараты из Нацперечня в больницах есть. Более того, по словам Середы, там есть и такие дорогие препараты, как озельтамивир (тамифлю), серрата, пульмобриз.


Для удобства читателей, мы разбили выступление чиновника на потребительские блоки:


«Ліки з Нацпереліку у нас є!»


М. Середа:


  


– Я хочу сказати, що я казав і 13 числа, у нас є переважна більшість препаратів з Національного переліку для лікування вірусних пневмоній, зокрема і викликаних Covid-19. На жаль, усі вони закуплені за кошти міського бюджету. У квітні, на жаль, була ситуація, коли не всі препарати були у нас в інфекційному відділенні, тому що ми чекали кошти від НСЗУ, бо з початку квітня нам казали, що кошти і на додаткові виплати, і на препарати нам надійдуть. Але хочу зазначити, що і у квітні у нас не були порожніми полиці у старших медсестер. Звичайно, препарати були не всі, але наприкінці квітня і на початку травня ми отримали ті препарати, які замовили ще в середині квітня, і вони зараз у нас є.

«Озельтамівір (таміфлю) у нас є!»

М. Середа:


– Препарати, які замовили у середині квітня, у нас є, у тому числі і препарат таміфлю, озельтамівір*, який купував даний пацієнт! Він його купував 27 квітня, а ми отримали ці препарати 8 травня, 20 упаковок озельтамівіру. І зараз у нас на залишку є 16 упаковок!


Озельтамівір* – діюча речовина антивірусного препарату таміфлю, - ред.


«Серрата і пульмобріз є, але...»

Максим Середа:


– ...Такі препарати, як серрата, пульмобріз – це комплексні препарати, якщо окремо, вони є у відділенні, якщо комплексно, то звичайно доводиться купувати, щоб не приймати там по 6-8 таблеток, якщо можна прийняти одну. Звичайно, цей препарат дорожчий і ми не можемо закупати його за бюджетні кошти...


Якщо все є, чому пацієнт купував все це за власні кошти?!

М.Середа:


– Хочу зазначити щодо цього пацієнта, що він лікувався з 27 квітня по 5 травня – це було за два тижні до того, як я казав, що у нас дані препарати є! Що стосується даного пацієнта, він купував їх 27 квітня, а ми отримали ці препарати 8 травня!


«Так у нас лікування на Covid безкоштовне чи платне?!»

Коли керівник міськздороввідділу закінчив свій виступ, мер запитав його, яке в нас лікування – безкоштовне чи ні?


В. Малецький:

– Я слухав вас, Максиме Володимировичу, і так і не зрозумів – так у нас лікування на Covid безкоштовне чи платне?


М. Середа:

– За рахунок міського бюджету препарати з Національного переліку у нас безкоштовні, додаткові препарати...


Наостанок керівник міськздороввідділу заявив, що пацієнт, який поскаржився Телеграфу», оплачував лікування у співідношенні 50/50, наразі ж пацієнти сплачують 20/80 (20% пацієнт, 80% – міський бюджет).



Итого:

У нас есть все основания считать, что руководитель горздрава погорячился, назвав лечение по-кременчугски бесплатным. Оно вполне себе платное. Пациент по имени Сергей купил за свои деньги 90% препаратов.


Но чиновник сказал, что теперь у нас уже всё есть. Значит, если возникнет необходимость в тамифлю, пульмобризе, серрате, ибупрофене, азитромицине и др., – требуйте, чтобы их выдали бесплатно. Максим Середа сказал: всё есть.


Кстати, мэр заявил, что ежедневно подписывает распоряжения на выделение тысяч гривен на медпрепараты для лечения Covid-19. Где же эти препараты и эти тысячи?

7
Автор: Лариса Артеменко
Теги: коронавирус Covid-19 бесплатные лекарства тамифлю озельтамивир серрата пульмобрих ибупрофен Національний перелік Кременчуг деньги за лекарства

Коментарі: 19

80
Piton78:
Сьогодні, 15:20

Все як завжди я не я і хата не моя)))) Висновок виходить такий що захворіла людина невчасно чи як? 


23 0
924
D:
Сьогодні, 15:23

Где же эти препараты и эти тысячи?...

 

Я понимаю, что это не наркотические преператы. Но всё же... Во время эпидемии можно бы и отчитаться : сколько чего заказали, скольно и на кого потратили... Благо , что у нас таких больных немного... Соответственно будет виден остаток .... А не от фонаря  - 80/20..... Иначе, думаете - гадайте - 80/20  - это количество препаратов, или стоимость лечения...


21 0
3 469
Дмитрий:
Сьогодні, 15:23

Лечить не мешки ворочать


8 1
1 266
inattentive:
Сьогодні, 15:25

Сохраню на всякий случай статью "в закладках".sunglasses


10 0
44
Vikulsija:
Сьогодні, 15:38

у нас все є. але не завжди. і не все. і не всим. але є. але не у нас. і не сьогодні. чи не вчора. але є. два рази по є

Вот із гоінг он?


25 0
1 093
hunter:
Сьогодні, 15:47

Цитата: inattentive

Сохраню на всякий случай статью "в закладках".sunglasses

А смысл,Середа всё равно придумает новую отмазку,ну типа на 5 число было очень много лекарств для безоплатного лечения,но вчера на 18.05.20 поступили 3 человека и всё уже нету,но мы тут же заказали по новой и ждем с дня на день.А что сказать тем кто будет покупать за свои-"ну не повезло".


18 0
1 017
route 66:
Сьогодні, 15:55

Вобщем акция была только 13 мая...


14 0
167
gansit:
Сьогодні, 16:00

Цитата: hunter
Цитата: inattentive

Сохраню на всякий случай статью "в закладках".sunglasses

А смысл,Середа всё равно придумает новую отмазку,ну типа на 5 число было очень много лекарств для безоплатного лечения,но вчера на 18.05.20 поступили 3 человека и всё уже нету,но мы тут же заказали по новой и ждем с дня на день.А что сказать тем кто будет покупать за свои-"ну не повезло".

Ну вот,взяли и отобрали идею,или подкинули,время покажет.


12 0
840
shoni1970:
Сьогодні, 16:51

Цитата: Piton78

Все як завжди я не я і хата не моя)))) Висновок виходить такий що захворіла людина невчасно чи як? 

А какая разница? Главное, что там на улице освещение есть, и морг рядом.


2 0
853
Angel737:
Сьогодні, 16:54

Кстати, мэр заявил, что ежедневно подписывает распоряжения на выделение тысяч гривен на медпрепараты для лечения Covid-19. Где же эти препараты и эти тысячи?

Господин Мер и Прокурор города, требую ответить на этот Больной вопрос!!!


4 0
145
Trevak:
Сьогодні, 16:55

Цитата: shoni1970
Цитата: Piton78

Все як завжди я не я і хата не моя)))) Висновок виходить такий що захворіла людина невчасно чи як? 

А какая разница? Главное, что там на улице освещение есть, и морг рядом.

smilesmilesmile И цветы,а еще вишеньку за 17к посадят.


4 0
3 293
Daniel Mroz:
Сьогодні, 16:56

Крутиться як вуж на вилах. Махровий брехун, як і його шеф.


6 0
145
Trevak:
Сьогодні, 16:56

Цитата: Angel737
Кстати, мэр заявил, что ежедневно подписывает распоряжения на выделение тысяч гривен на медпрепараты для лечения Covid-19. Где же эти препараты и эти тысячи?

Господин Мер и Прокурор города, требую ответить на этот Больной вопрос!!!

Не будет ответа,разве что подключить журналистов топ каналов и то не факт.


3 0
159
Grinenko:
Сьогодні, 17:24

Странная ситуация, главное что все таки лекарства для пациентов уже закупили. И теперь люди точно знают что платно, а что нет.

 


1 2
74
КГБ:
Сьогодні, 17:25

Цитата: Trevak
Цитата: Angel737
Кстати, мэр заявил, что ежедневно подписывает распоряжения на выделение тысяч гривен на медпрепараты для лечения Covid-19. Где же эти препараты и эти тысячи?

Господин Мер и Прокурор города, требую ответить на этот Больной вопрос!!!

Не будет ответа,разве что подключить журналистов топ каналов и то не факт.

какой Господин Мер и Прокурор города ? Здесь СБУ должны подключиться . 4 человека умерли , может у них денег небыло ? Может это диверсия ? До заявления платно, после заявления бесплатно- бред . Хочу знать мои налоги пошли на здравохранение ? Царь медицины городской не настоящий !


8 0
218
euroexpert:
Сьогодні, 17:29

Вот интересно слышат ли себя мАЛЕЦКИЙ и сЕРЕДА ? Читают ,что люди о них пишут? А если бы пациент не написал "Брехня, все платно" , не предоставил доказательства , прошел бы номер .


6 0
167
gansit:
Сьогодні, 17:40

Цитата: euroexpert

Вот интересно слышат ли себя мАЛЕЦКИЙ и сЕРЕДА ? Читают ,что люди о них пишут? А если бы пациент не написал "Брехня, все платно" , не предоставил доказательства , прошел бы номер .

Тогда кто-то достроил виллу в Испании.


0 0
66
andre2102:
Сьогодні, 17:55

СТОИТ ДАЖЕ ГЛАЗОМ НЕ МОРГНЕТ. просто свол..чь

 

 


2 0
100
Yuri:
Сьогодні, 18:02

"И теперь люди точно знают что платно, а что нет." Что платно - это дааа, приходилось, а вот что "нет" - поясните, пожалуйста?! Вход в отделение?


0 0

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