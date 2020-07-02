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У Кременчуці після п'янки двоє чоловіків забрали телефон у «товариша по пляшці»

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 616

 

Потерпілий зателефонував правоохоронцям, і злодіїв затримали

У ніч з 1 на 2 липня на бульварі Пушкіна після спільної п'янки двоє чоловіків забрали телефон у «товариша по пляшці». За інформацією патрульної поліції Кременчука, після цього потерпілий зателефонував на лінію 102.


Розбиратися із ситуацією виїхав наряд поліцейських роти тактико-оперативного реагування. Як з’ясувалось, 35-річний заявник розпивав алкоголь із малознайомими людьми. Саме вони й заволоділи незаконним шляхом його телефоном.


Під час відпрацювання прилеглих територій поліцейські побачили двох чоловіків 28 та 31 років, схожих за описом. Потерпілий їх впізнав. У свою чергу чоловіки причетності до події не заперечували.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: телефон грабеж полиция пьянка
компанія «Інтера Люкс»

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