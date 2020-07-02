У Кременчуці після п'янки двоє чоловіків забрали телефон у «товариша по пляшці»

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 616

У ніч з 1 на 2 липня на бульварі Пушкіна після спільної п'янки двоє чоловіків забрали телефон у «товариша по пляшці». За інформацією патрульної поліції Кременчука, після цього потерпілий зателефонував на лінію 102.





Розбиратися із ситуацією виїхав наряд поліцейських роти тактико-оперативного реагування. Як з’ясувалось, 35-річний заявник розпивав алкоголь із малознайомими людьми. Саме вони й заволоділи незаконним шляхом його телефоном.





Під час відпрацювання прилеглих територій поліцейські побачили двох чоловіків 28 та 31 років, схожих за описом. Потерпілий їх впізнав. У свою чергу чоловіки причетності до події не заперечували.