Збільшена плата для «присадибних» комерсантів залишиться: ставки земельного податку на 2021 рік у Кременчуці

На сесії 25 червня міська рада ухвалила рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території міста Кременчука у 2021 році». Наразі рішення підписав міський голова, воно опубліковане на сайті мерії.
Рішення про ставки та пільги ухвалюється щорічно як регуляторний акт — на наступний рік. Наразі ставки земельного податку залишаться незмінними у порівнянні з тими, що діють в 2020 році.
Ставки земельного податку встановлюються від нормативно-грошової оцінки землі. Тобто, якщо ставка дорівнює 1,000 - це значить, землекористувач платить повну суму оренди. Якщо ставка 0,3 - це 30% від нормативно-грошової оцінки землі. У той же час, потрібно врахувати, що в Кременчуці діють понижуючі коефіцієнти до нормативно-грошової оцінки землі: від 15 до 51%. І ставки земельного податку застосовуються вже до оцінки землі із понижуючим коефіцієнтом.
Якщо присадибні ділянки використовуються у комерційних цілях — наприклад, підприємці створили в приватному секторі СТО, стоянку для авто, майстерню тощо – для них ставка підвищена в 100 разів. Таке нововведення почало діяти з 2020 року, його теж залишили без змін на 2021 рік.
Повний перелік ставок на 2021 рік (рішення міської ради) можна завантажити нижче.
Звільняються від сплати земельного податку за кожним видом використання землі у межах граничних норм такі категорії:
Пільги для присадибних ділянок для них у межах міста — не більше 0,1 га; для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 га.
більше 0,1 га; для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 га.