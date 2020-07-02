Збільшена плата для «присадибних» комерсантів залишиться: ставки земельного податку на 2021 рік у Кременчуці

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Ставки земельного податку у місті на наступний рік залишаться в тих же розмірах, що і в 2020 році

На сесії 25 червня міська рада ухвалила рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території міста Кременчука у 2021 році». Наразі рішення підписав міський голова, воно опубліковане на сайті мерії.





Рішення про ставки та пільги ухвалюється щорічно як регуляторний акт — на наступний рік. Наразі ставки земельного податку залишаться незмінними у порівнянні з тими, що діють в 2020 році.





Ставки земельного податку встановлюються від нормативно-грошової оцінки землі. Тобто, якщо ставка дорівнює 1,000 - це значить, землекористувач платить повну суму оренди. Якщо ставка 0,3 - це 30% від нормативно-грошової оцінки землі. У той же час, потрібно врахувати, що в Кременчуці діють понижуючі коефіцієнти до нормативно-грошової оцінки землі: від 15 до 51%. І ставки земельного податку застосовуються вже до оцінки землі із понижуючим коефіцієнтом.





Якщо присадибні ділянки використовуються у комерційних цілях — наприклад, підприємці створили в приватному секторі СТО, стоянку для авто, майстерню тощо – для них ставка підвищена в 100 разів. Таке нововведення почало діяти з 2020 року, його теж залишили без змін на 2021 рік.











Ставки земельного податку на 2021 рік

1,0 – найбільш поширена ставка для земель у місті: для підприємств, ринків, закладів торгівлі, закладів побутового обслуговування, харчування, медичних закладів, банків, земель сільськогосподарського призначення (в т.ч. городництва), оздоровчих комплексів, паркінгів тощо;

0,09 - для збереження та використання земель природно-заповідного фонду;

0,045 - для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури;

0,3 – для садівництва;

0,03 – для присадибних ділянок; для будівництва та обслуговування житлових будинків, гаражів;

3,0 - для присадибних ділянок, що використовуються в комерційних цілях;

Повний перелік ставок на 2021 рік (рішення міської ради) можна завантажити нижче.





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Кого звільнять від оплати

Звільняються від сплати земельного податку за кожним видом використання землі у межах граничних норм такі категорії:

інваліди першої і другої групи;

фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

пенсіонери (за віком);

ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок ЧАЕС.

Пільги для присадибних ділянок для них у межах міста — не більше 0,1 га; для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 га.

більше 0,1 га; для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 га.