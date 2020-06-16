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Кременчук, Освіта, Коронавірус / Карантин

Як кременчужанам повернути гроші за пробне ЗНО

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 0

Механізм має бути схвалений завтра на засіданні Уряду

Мінфін розробив механізм повернення коштів за пробне ЗНО, яке не відбулось у звʼязку з карантином.


У Кременчуці скасували пробне ЗНО


За участь у пробному ЗНО кожен учасник сплатив в середньому 145 гривень за кожен навчальний предмет. Як повідомляє пресслужба Міністерства, 85% цих коштів було спрямовано на друк зошитів для тестування, Уряд вирішив повернути гроші учасникам в повному обсязі. Так, близько 52 млн гривень будуть найближчим часом перераховані на рахунки регіональних центрів оцінювання якості освіти Українського центру оцінювання якості освіти України (далі – УЦОЯОУ).


Мінфін напрацював спрощений механізм повернення цих коштів - кременчужанам необхідно звернутись до регіонального відділення УЦОЯОУ із заявою, вказавши реквізити рахунку, на який вони хочуть отримати кошти.


Завтра, 17 червня, зазначений механізм має бути схвалений на засіданні Уряду і після завершення усіх процедур, передбачених бюджетним законодавством, кошти одразу надійдуть на рахунки розпорядників.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ЗНО ЗНО-2020 ВНО

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