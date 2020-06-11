Пробне ЗНО під забороною, а у деяких областях і не пробне перенесуть

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 989

Про скасування ЗНО мова поки не йде

В областях, які не будуть готові, ЗНО можуть перенести. Про це в ефірі програми «Сніданок 1+1» сказала заступник директора УЦОЯО Тетяна Вакуленко, відповідаючи на запитання про те, що 8 областей України поки не готові до другого етапу пом'якшення карантину.





- У нас є декілька планів залежно від того, скільки областей можуть потрапити в таку ситуацію. Ще в березні ми оголосили, що ЗНО може проводитись за другим сценарієм, тобто наприкінці серпня. І такий варіант все ще актуальний, - сказала Вакуленко.



За її словами, якщо велика кількість областей не зможуть проводити ЗНО у червні, тоді воно буде проведено у серпні, коли ситуація нормалізується.





- Якщо це буде одна або дві області, то ми розглядаємо можливість проведення спеціальних додаткових сесій для цих областей, - сказала заступник директора УЦОЯО Тетяна Вакуленко.









Міністр освіти Любомира Мандзій також у «Сніданку 1+1» наголосила, що ЗНО обов'язково має відбутися.













Пробне ЗНО





Крім того, учора, 12 червня, Кабмін вніс зміни до постанови №392, якою встановлено карантин з 22 травня до 22 червня 2020 року.

Відповідно до затверджених змін, пробне ЗНО виключено із переліку заходів проведення яких дозволено у період карантину.



Тобто, на період до 22 червня забороняється відвідування закладів освіти її здобувачами для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні.





Освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що отримав інформацію про начебто підготовку рішення про скасування проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Про це освітній омбудсмен написав на своїй сторінці у Facebook.









Інформацію про скасування пробного ЗНО сьогодні підтвердив також міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

УЦОЯО запропонував всім учасникам пройти пробне тестування вдома





15 червня об 11.00 зайти на свою інформаційну сторінку і завантажити тестовий зошит і бланк відповідей з української мови і літератури.

Виконати завдання тестового зошита.

До 19 червня унести свої відповіді до сервісу визначення результатів.

Отримати свій результат за тестування.

17 червня об 11.00 зайти на свою інформаційну сторінку і завантажити тестовий зошит і бланк відповідей з того навчального предмета, який ви обрали для проходження пробного ЗНО.

Упродовж двох днів виконати завдання тестового зошита.

До 19 червня унести свої відповіді до сервісу визначення результатів.

Отримати свій результат за тестування.

Сервіс визначення результатів буде працювати з 11.00 17 червня до 18.00 19 червня.





В Центрі оцінювання якості освіти також наголосили, що просять всіх учасників дотримуватися часових меж під час роботи з тестовим зошитом.





Крім того, в УЦОЯО попросили відповідальних за пункти проведення пробного ЗНО все ж прийти 15-го в ці пункти та скерувати учасників, що не отримали актуальну інформацію про проведення пробного ЗНО.