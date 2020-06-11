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Топ новина, Кременчук, Освіта, Коронавірус / Карантин

Пробне ЗНО під забороною, а у деяких областях і не пробне перенесуть

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 989

 

Про скасування ЗНО мова поки не йде

В областях, які не будуть готові, ЗНО можуть перенести. Про це в ефірі програми «Сніданок 1+1» сказала заступник директора УЦОЯО Тетяна Вакуленко, відповідаючи на запитання про те, що 8 областей України поки не готові до другого етапу пом'якшення карантину.


- У нас є декілька планів залежно від того, скільки областей можуть потрапити в таку ситуацію. Ще в березні ми оголосили, що ЗНО може проводитись за другим сценарієм, тобто наприкінці серпня. І такий варіант все ще актуальний, - сказала Вакуленко.


За її словами, якщо велика кількість областей не зможуть проводити ЗНО у червні, тоді воно буде проведено у серпні, коли ситуація нормалізується.


- Якщо це буде одна або дві області, то ми розглядаємо можливість проведення спеціальних додаткових сесій для цих областей, - сказала заступник директора УЦОЯО Тетяна Вакуленко.



Міністр освіти Любомира Мандзій також у «Сніданку 1+1» наголосила, що ЗНО обов'язково має відбутися.




Пробне ЗНО


Крім того, учора, 12 червня, Кабмін вніс зміни до постанови №392, якою встановлено карантин з 22 травня до 22 червня 2020 року.

Відповідно до затверджених змін, пробне ЗНО виключено із переліку заходів проведення яких дозволено у період карантину.


Тобто, на період до 22 червня забороняється відвідування закладів освіти її здобувачами для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні.


Освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що отримав інформацію про начебто підготовку рішення про скасування проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Про це освітній омбудсмен написав на своїй сторінці у Facebook.



Інформацію про скасування пробного ЗНО сьогодні підтвердив також міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

УЦОЯО запропонував всім учасникам пройти пробне тестування вдома


15 червня об 11.00 зайти на свою інформаційну сторінку і завантажити тестовий зошит і бланк відповідей з української мови і літератури.

  •   Виконати завдання тестового зошита.

  •   До 19 червня унести свої відповіді до сервісу визначення результатів. 

  •   Отримати свій результат за тестування.

17 червня об 11.00 зайти на свою інформаційну сторінку і завантажити тестовий зошит і бланк відповідей з того навчального предмета, який ви обрали для проходження пробного ЗНО.

  •  Упродовж двох днів виконати завдання тестового зошита.

  •  До 19 червня унести свої відповіді до сервісу визначення результатів. 

  •  Отримати свій результат за тестування.

Сервіс визначення результатів буде працювати з 11.00 17 червня до 18.00 19 червня.


В Центрі оцінювання якості освіти також наголосили, що просять всіх учасників дотримуватися часових меж під час роботи з тестовим зошитом.


Крім того, в УЦОЯО попросили відповідальних за пункти проведення пробного ЗНО все ж прийти 15-го в ці пункти та скерувати учасників, що не отримали актуальну інформацію про проведення пробного ЗНО.
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Автор: Руслана Горгола Відео: 1+1 Джерело відео: youtube.com
Теги: ЗНО-2020 ЗНО ВНО
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