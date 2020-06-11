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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині на трасі вантажівка знесла мопедиста - той помер

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 1 388

Зіткнулися вантажівка «Ман» та мопед «Рига»

У Хорольському районі 12 червня, близько 5.00, на автодорозі «Київ-Харків», поблизу с. Ковтуни, зіткнулися вантажівка «Ман» та мопед «Рига», повідомляє пресслужба поліції Полтавщини. Унаслідок ДТП 53-річний водій мопеду від отриманих травм помер в реанімаційному відділенні районної лікарні.


Поліцією відкрите кримінальне провадження за ч.2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого). Санкція даної статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років. Тривають слідчі дії.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП смертельное ДТП мопед Киев-Харьков
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