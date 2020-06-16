Підприємець заявив про пропозицію кришувати його бізнес у Кременчуці

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 3 078 Коментарів: 4

Понад рік у квіткових магазинах однієї мережі б'ють вітрини. Власник бізнесу заявив, що йому пропонували «дах», який би розв'язав проблему розбитих вікон

У Кременчуці на вітринах мережі квіткового магазину «Vip rose» з'явилися плакати з наступним змістом:





- Це скло розбите з метою поборів та кришування бізнесу! Понад 10 випадків, більше 5 заяв, погрози, безрезультатно!





Магазин на вулиці Небесної Сотні

Магазин на вулиці Європейській





Власник мережі квіткових магазинів Олександр Тараненко детально розповів «ТЪ», про що «говорить» цей плакат. Олександр пояснив, що протягом півтора року понад 10 разів у магазинах розбивали вітрини. Підходили неодноразово різні люди, які пропонували «співпрацю». Буцімто якщо Олександр буде працювати з ними, ніхто скло бити не буде.





Назвали суму у 2 тисячі гривень з магазину. У місті 10 магазинів, тому виходить 20 тисяч гривень на місяць.





Олександр розповів, що подібна ситуація у Кременчуці була з іншими мережами. Щодо поліції, то за словами Тараненка, вона не реагує на заяви.





- Хай люди бачать, як працює поліція. Просто відбиття того, що в місті відбувається, на склі написано. Ніякої реакції ні від якого органу. Тому будемо сподіватися, що хтось зверху помітить і можливо припиниться це, - зазначив Олександр Тараненко.





У Кременчуцькому відділі поліції повідомили, що всі звернення щодо цих випадків фіксувалися. Правоохоронці розбираються та шукають осіб, причетних до скоєного. Якщо комусь відомо про ці події, повідомте в рамках конфіденційності.