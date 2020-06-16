Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 16.06.2020 10:00
Підтверджені:
Україна32476
Кременчук111
Хворі:
Україна17036
Кременчук2
Одужало:
Україна14528
Кременчук105
Померло:
Україна912
Кременчук4
Надзвичайні новини

Підприємець заявив про пропозицію кришувати його бізнес у Кременчуці

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 3 078 Коментарів: 4

Понад рік у квіткових магазинах однієї мережі б'ють вітрини. Власник бізнесу заявив, що йому пропонували «дах», який би розв'язав проблему розбитих вікон

У Кременчуці на вітринах мережі квіткового магазину «Vip rose» з'явилися плакати з наступним змістом:


- Це скло розбите з метою поборів та кришування бізнесу! Понад 10 випадків, більше 5 заяв, погрози, безрезультатно!


 

Магазин на вулиці Небесної Сотні

 

Магазин на вулиці Європейській


Власник мережі квіткових магазинів Олександр Тараненко детально розповів «ТЪ», про що «говорить» цей плакат. Олександр пояснив, що протягом півтора року понад 10 разів у магазинах розбивали вітрини. Підходили неодноразово різні люди, які пропонували «співпрацю». Буцімто якщо Олександр буде працювати з ними, ніхто скло бити не буде.


Назвали суму у 2 тисячі гривень з магазину. У місті 10 магазинів, тому виходить 20 тисяч гривень на місяць.


Олександр розповів, що подібна ситуація у Кременчуці була з іншими мережами. Щодо поліції, то за словами Тараненка, вона не реагує на заяви.


- Хай люди бачать, як працює поліція. Просто відбиття того, що в місті відбувається, на склі написано. Ніякої реакції ні від якого органу. Тому будемо сподіватися, що хтось зверху помітить і можливо припиниться це, - зазначив Олександр Тараненко.


У Кременчуцькому відділі поліції повідомили, що всі звернення щодо цих випадків фіксувалися. Правоохоронці розбираються та шукають осіб, причетних до скоєного. Якщо комусь відомо про ці події, повідомте в рамках конфіденційності.

13
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: бизнес

Коментарі: 4

856
shoni1970:
Сьогодні, 15:13

Потихеньку перетворюємося на Сомалі. Узаконюють приватні армії, фермери обєднуються у збройні загони для захисту від рейдерів. Тільки неясно: навіщо тримати таку армію правоохоронців за рахунок наших немалих податків?


47 1
77
ekobilske:
Сьогодні, 15:13

Так никуда это все и не пропадало... Они просто прикинулись честными бизнесменами... Вы заедьте в любое село, например в Козельщинском районе, и попробуйте, узнайте кто владеет/руководит местными агрофирмами. Вы очень удивитесь кто там всплывет. Или например поинтересуйтесь деятельностью некоторых охранных фирм в нашем городе...


26 1
17
Peeper:
Сьогодні, 15:30

Вы серьезно не вкурсе кто за всем этим стоит?))

Странно, но это знают все...и полиция уж точно.

Про охранную организацию все верно сказано)


24 1
222
euroexpert:
Сьогодні, 16:34

Я так думаю, що підпали їх же рук справа. А ось, що поліція все знає і не реагує на справи "приватної армії" так це 100%.


6 1

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх