500 гривень штрафу заплатить заправщиця, яка викрала з каси 3 тисячі гривень

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 290 Коментарів: 1

Чужі гроші обвинувачена взяла через нібито незаконне позбавлення її заробітку за один місяць

11 червня Полтавський районний суд виніс вирок жінці за порушення ст. 191 ч. 1 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).





Обвинувачена працювала оператором на заправці «ОККО» на трасі «Київ-Харків-Довжанський» (350 кілометр). 20 лютого цього року продавала товари, провівши їх через електронний термінал. Після отримання грошей за них робила відміну чеку по електронному терміналу, а вторговані кошти після відміни забирала з каси АЗС та розпоряджалась ними на власний розсуд.





Допитана в судовому засіданні підсудна свою провину визнала повністю. Вказала, що щиро кається, вибачається за вчинене. Пішла на порушення закону через незаконне на її думку позбавлення її заробітку менеджерами АЗС за один місяць. Запевнила, що такого більш такого не повториться. Вказала, що гроші віддаватиме за рішенням суду.





Суд визнав жінку винною та призначив їй покарання у вигляді 510 гривень штрафу.





На вирок може бути подана апеляція до Полтавського апеляційного суду протягом 30 днів з моменту його проголошення.





З текстом вироку можна ознайомитися тут.