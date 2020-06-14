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Кременчук, Освіта, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці скасували пробне ЗНО

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 606 Коментарів: 2

 

Щодо проведення загального ЗНО, то поки графік не змінювали

У Кременчуці скасували пробне ЗНО, яке мало відбутися 15 і 17 червня в пунктах оцінювання знань. Таке рішення ухвалили на засіданнях комісії з питань ТЕБ і НС та виккому Кременчуцької міськради. Підставою для прийняття цього рішення стала постанова Кабміну №480 від 12 червня та збільшення загальнодержавних показників захворюваності на COVID-19.


Пробне ЗНО під забороною, а у деяких областях і не пробне перенесуть


За інформацією директора департаменту освіти Кременчука Геннадія Москалика, 15 червня участь у пробному ЗНО мали взяти 2025 кременчужан, а 17 червня - 1800. Кожен із суб’єктів оцінювання знань напередодні був попереджений про скасування пробного ЗНО.


Щодо проведення загального ЗНО, то поки рішення про внесення змін до графіків на рівні держави не приймалися.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ЗНО ЗНО-2020 ВНО

Коментарі: 2

152
Чувааак:
Сьогодні, 15:01

Питав в попередній темі, але вона загуласьб, тому перепитую

 

На сайті Правди була стаття з фразою:

"Тобто тепер на час карантину заборонено відвідування закладів освіти її здобувачами, крім участі "у зовнішньому незалежному оцінюванні, державній підсумковій атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступних випробуваннях, єдиному вступному іспиті з іноземної мови, єдиному фаховому вступному випробуванні, атестації у формі тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів "КРОК", а також здійснення підтвердження кваліфікації моряків, проведення підготовки моряків, членів екіпажів торговельних суден, у тому числі тих, що здійснюють плавання внутрішніми водними шляхами України, та проведення підготовки судноводіїв малих/маломірних суден".

 

Але є питання - деякі ВУЗи ведуть курси підготовки до ЗНО, то виходить що і вони теж під забороною?, адже сказано що заборонено відвідування закладів освіти, окрім ****, курсів в цьому "окрім" немає!


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339
Кавоман:
Сьогодні, 15:29

Цитата: Чувааак

Питав в попередній темі, але вона загуласьб, тому перепитую

....

Не намагайтесь нічого зрозуміти. Яка влада - такі й дії.


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