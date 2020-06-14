У Кременчуці скасували пробне ЗНО

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 606 Коментарів: 2

Щодо проведення загального ЗНО, то поки графік не змінювали

У Кременчуці скасували пробне ЗНО, яке мало відбутися 15 і 17 червня в пунктах оцінювання знань. Таке рішення ухвалили на засіданнях комісії з питань ТЕБ і НС та виккому Кременчуцької міськради. Підставою для прийняття цього рішення стала постанова Кабміну №480 від 12 червня та збільшення загальнодержавних показників захворюваності на COVID-19.









За інформацією директора департаменту освіти Кременчука Геннадія Москалика, 15 червня участь у пробному ЗНО мали взяти 2025 кременчужан, а 17 червня - 1800. Кожен із суб’єктів оцінювання знань напередодні був попереджений про скасування пробного ЗНО.





Щодо проведення загального ЗНО, то поки рішення про внесення змін до графіків на рівні держави не приймалися.