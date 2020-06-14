На Полтавщині загинув хлопець, який хотів зробити селфі

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 2 451 Коментарів: 2

У ніч на 15 червня до поліції Гребінківського району повідомили про загибель хлопця на залізничному вокзалі станції «Гребінка». На місці події поліцейські виявили на сортувальній гірці вантажного вагона тіло померлого. 22-річний мешканець Чернігівської області ймовірно загинув через ураження його струмом, - інформує відділ комунікації поліції Полтавщини.





Як розповів речник ГУ Нацполіції Полтавщини Юрій Сулаєв poltavske.tv , хлопець заліз на вагон, щоб зробити селфі, і його вразило струмом. Внаслідок цього він загинув на місці події.





Відкрили провадження за ч. 1 ст. 115 (Нещасний випадок) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.