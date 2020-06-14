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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині загинув хлопець, який хотів зробити селфі

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 2 451 Коментарів: 2

 

Загиблий обрав вагон як локацію для фотографування

У ніч на 15 червня до поліції Гребінківського району повідомили про загибель хлопця на залізничному вокзалі станції «Гребінка». На місці події поліцейські виявили на сортувальній гірці вантажного вагона тіло померлого. 22-річний мешканець Чернігівської області ймовірно загинув через ураження його струмом, - інформує відділ комунікації поліції Полтавщини.


Як розповів речник ГУ Нацполіції Полтавщини Юрій Сулаєв poltavske.tv, хлопець заліз на вагон, щоб зробити селфі, і його вразило струмом. Внаслідок цього він загинув на місці події.


Відкрили провадження за ч. 1 ст. 115 (Нещасний випадок) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: селфі ток

Коментарі: 2

423
Trik-Trak:
Сьогодні, 14:14

Удивительно, как он умудрился дожить до 22 лет.


15 0
237
cheh_a:
Сьогодні, 15:30

удивительно сколько таких уже погибло и все равно хотят это фото


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