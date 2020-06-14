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Надзвичайні новини, Полтавщина

За добу з водойм Полтавської області дістали тіла трьох людей

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 1 152

Вчора із Сухого Кагамлика витягли тіло 25-річного чоловіка

14 червня з водойм Полтавщини витягли тіла трьох людей. Зокрема вчора в Сухому Кагамлику, на пляжі біля кафе «Кордон», потонув 25-річний хлопець.


За інформацією Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА, мертвим виявили 45-річного чоловіка у місцевому ставку у селі Судіївка Полтавського району. У селі Вороньки Чорнухинського району з річки Многа дістали тіло 28-річної жінки.


Встановити причину смерті має судово-медична експертиза.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: утопленник

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