За добу з водойм Полтавської області дістали тіла трьох людей

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14 червня з водойм Полтавщини витягли тіла трьох людей. Зокрема вчора в Сухому Кагамлику, на пляжі біля кафе «Кордон», потонув 25-річний хлопець.





За інформацією Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА, мертвим виявили 45-річного чоловіка у місцевому ставку у селі Судіївка Полтавського району. У селі Вороньки Чорнухинського району з річки Многа дістали тіло 28-річної жінки.





Встановити причину смерті має судово-медична експертиза.