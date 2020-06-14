Іспитовий термін отримав кременчужанин, який майже взяв кредит на викрадений паспорт

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5 червня Автозаводський районний суд виніс вирок раніше судимому чоловіку, який порушив такі кримінальні статті:

ч.3 ст. 357 (Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження);

ч.1 та ч.4 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

ч.2 ст. 15 ч.2 ст. 190 (Замах на шахрайство).

Кримінальна історія почалася 19 листопада 2019 року на автовокзалі, що на вулиці Театральній, 32. Обвинувачений та потерпілий сиділи за столом та вживали спиртні напої. Підозрюваний скористався тим, що потерпілий відійшов, та викрав його паспорт. Документ лежав на столі.





Після викрадення документу обвинувачений вклеїв у нього свою фотографію. 3 грудня 2019 року чоловік пішов на вулицю Соборну купувати мобільний телефон Samsung A50 вартістю 8763,30 грн. Чоловік намагався взяти кредит, щоб купити телефон. Надав працівнику АТ «Альфа-Банк» підроблений офіційний документ. Проте чоловіку в наданні кредиту відмовили.





В судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю.





Суд визнав чоловіка винним та призначив один рік позбавлення волі. До цього терміну приєднали покарання за вироком суду від 28 лютого 2020 року, тож тюремний термін виріс до трьох років. Остаточний вирок - звільнили від призначеного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням та встановленням іспитового строку на 2 роки.





Також з обвинуваченого мають стягти витрати на залучення експерта в сумі 1307,60 грн.





З тестом вироку можна ознайомитися тут.