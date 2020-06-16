Україна відновила авіасполучення, проте майже 6 тисяч полтавчан не зможуть виїхати за кордон

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 727

Громадяни, що платять аліменти та хочуть виїхати за кордон, повинні пересвідчитися, що не накопичили борг по сплаті дитячих коштів

Наразі, коли у державі запроваджується наступний крок послаблення протиепідемічних заходів, зокрема відновлюється міжнародне авіасполучення, питання організації відпочинку за кордоном та робочих поїздок стає актуальним. Разом з тим, громадяни, що мають аліментні зобов’язання та намір виїхати за межі держави, повинні пересвідчитися, що не накопичили борг по сплаті дитячих коштів. У разі наявності заборгованості, фахівці юстиції винесуть постанову про обмеження такої особи у праві виїзду за межі України. Застосовується цей примусовий захід державними виконавцями до неплатників, які накопичили аліментний борг понад 4 місяці.

- Багато таких випадків, коли боржники по аліментах, нехтуючи забороною виїзду за кордон, все ж таки намагаються вирушити за межі держави. Проте в аеропорту на них чекає неприємний сюрприз – фахівці прикордонної служби, керуючись постановою державних виконавців про обмеження у праві виїзду за кордон, відмовляють неплатникам у перетині. З чемоданами та зіпсованими планами громадяни вирушають до державної виконавчої служби, аби погасити заборгованість. До речі, державні виконавці міжрегіонального управління застосували цей примусовий захід до більше як 13 тисяч неплатників аліментів, зокрема на Полтавщині обмежили майже 6 тисяч батьків, Сумщині – 3,5 тисячі та Чернігівщині – більше 4 тисяч боржників, – розповіла Ірина Свистун, начальник Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).





Варто зазначити, що окрім обмеження права виїзду за кордон, злісні неплатники аліментів обмежуються й у праві керування транспортними засобами, полювання та користування зброєю.