Україна відновила авіасполучення, проте майже 6 тисяч полтавчан не зможуть виїхати за кордон

Громадяни, що платять аліменти та хочуть виїхати за кордон, повинні пересвідчитися, що не накопичили борг по сплаті дитячих коштів
Наразі, коли у державі запроваджується наступний крок послаблення протиепідемічних заходів, зокрема відновлюється міжнародне авіасполучення, питання організації відпочинку за кордоном та робочих поїздок стає актуальним. Разом з тим, громадяни, що мають аліментні зобов’язання та намір виїхати за межі держави, повинні пересвідчитися, що не накопичили борг по сплаті дитячих коштів. У разі наявності заборгованості, фахівці юстиції винесуть постанову про обмеження такої особи у праві виїзду за межі України. Застосовується цей примусовий захід державними виконавцями до неплатників, які накопичили аліментний борг понад 4 місяці.
Варто зазначити, що окрім обмеження права виїзду за кордон, злісні неплатники аліментів обмежуються й у праві керування транспортними засобами, полювання та користування зброєю.