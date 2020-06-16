Травмованого вороного меріна Хабіба у Кременчуці продадуть на аукціоні

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 567

У Кременчуці вороного меріна Хабіба продають на аукціоні через електронну систему торгів ProZorro.Продажі. 16-річного коня дитячо-юнацької кінноспортивної школи «Фаворит» хочуть продати за 11 тисяч гривень.





- Первісна балансова вартість – 11 520 грн, сума нарахованого зносу – 9 260,84 грн, залишкова балансова вартість – 2 259,16 грн. Погодити початкову ціну продажу на аукціоні вищезазначеного майна у розмірі 10 700,70 (десять тисяч сімсот) грн 70 коп (без ПДВ). При цьому ПДВ буде нараховане покупцю на кінцеву ціну продажу майна на аукціоні, що повинно бути зазначено продавцем в умовах продажу майна на аукціоні, - йдеться у проєкті рішення, опублікованому на офіційному сайті Кременчуцької міської ради.





Як розповів «Телеграфу» тренер «Фаворита» Володимир Забодін, кінь перейде у надійні та люблячі руки. У Хабіба після травми загострився ревматизм суглобів, на жаль до посилених тренувань він не підходить, а ось у турботливих руках, ще може довго служити. Тим паче «Фаворит» зараз намагається оновити поголів'я, адже більшість коней звичайної породи, а спортивних вони лише поступово замінюють, вирощуючи та готуючи власних.





Зараз у кінно-спортивній школі 23 коня, як переживають карантин та що незвичного трапилося в цей час читайте на сайті «ТелеграфЪ» найближчим часом.