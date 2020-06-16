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Кременчук, Полтавщина

Дорожні знаки з черепашками з'являться на трасі Кременчук - Горішні Плавні

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 1 176 Коментарів: 1

 

Такі дорожні знаки мають убезпечити тварин від смерті на дорозі

У Кременчуці на трасі Кременчук — Горішні Плавні встановлять дорожні знаки із зображенням черепахи. Дорожні знаки встановлять за ініціативи кременчужанки та підтримки Агентства місцевих доріг Полтавської області та Департаменту житлово-комунального господарства.


Юлія Погрібна на своїй сторінці у фейсбуці кілька днів назад викладала фотографії із роздробленими тілами черепах. Одна з врятованих черепашок померла на 11 день від крововтрати, інша - залишилася без хвоста, її підлікували та відпустили у водойму.


- Неформат, нестандарт, але інакше ніяк. Смерть черепашок на дорозі Кременчук - Горішні Плавні намагаємося попередити. Сьогодні встановлення знаків та спостереження за водіями на уважність, - написала Юлія.
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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Юлія Погрібна
Теги: дорога Кременчук Горішні Плавні черепаха

Коментарі: 1

1 304
inattentive:
Сьогодні, 14:01

Також з жабками ,вужами, зміями, зайцями,дикими козами, ...


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