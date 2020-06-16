Дорожні знаки з черепашками з'являться на трасі Кременчук - Горішні Плавні

У Кременчуці на трасі Кременчук — Горішні Плавні встановлять дорожні знаки із зображенням черепахи. Дорожні знаки встановлять за ініціативи кременчужанки та підтримки Агентства місцевих доріг Полтавської області та Департаменту житлово-комунального господарства.
Юлія Погрібна на своїй сторінці у фейсбуці кілька днів назад викладала фотографії із роздробленими тілами черепах. Одна з врятованих черепашок померла на 11 день від крововтрати, інша - залишилася без хвоста, її підлікували та відпустили у водойму.