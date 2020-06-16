666 випадків COVID-19 зафіксували в Україні за добу
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11 людей померло, 275 людей одужало
Станом на ранок 16 червня в Україні 32 476 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 912 людей померло, 14 528 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 666 нових випадків, 11 людей померло, 275 людей одужало, - інформує МОЗ України.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 1455 випадків;
- Волинська область — 1499 випадків;
- Дніпропетровська область — 1004 випадки;
- Донецька область — 338 випадків;
- Житомирська область — 1101 випадок;
- Закарпатська область — 1726 випадків;
- Запорізька область — 531 випадок;
- Івано-Франківська область — 1809 випадків;
- Кіровоградська область — 590 випадків;
- м. Київ — 3985 випадків;
- Київська область — 2049 випадків;
- Львівська область — 3072 випадки;
- Луганська область — 60 випадків;
- Миколаївська область — 321 випадок;
- Одеська область — 1133 випадки;
- Полтавська область — 279 випадків;
- Рівненська область — 2473 випадки;
- Сумська область — 228 випадків;
- Тернопільська область — 1483 випадки;
- Харківська область — 1595 випадків;
- Херсонська область — 183 випадки;
- Хмельницька область — 560 випадків;
- Чернівецька область — 4013 випадків;
- Черкаська область — 562 випадки;
- Чернігівська область — 427 випадків.