Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 16.06.2020 10:00
Підтверджені:
Україна32476
Кременчук111
Хворі:
Україна17036
Кременчук2
Одужало:
Україна14528
Кременчук105
Померло:
Україна912
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

666 випадків COVID-19 зафіксували в Україні за добу

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 618 Коментарів: 1

 

11 людей померло, 275 людей одужало

Станом на ранок 16 червня в Україні 32 476 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 912 людей померло, 14 528 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 666 нових випадків, 11 людей померло, 275 людей одужало, - інформує МОЗ України.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 1455 випадків;
  • Волинська область — 1499 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1004 випадки;
  • Донецька область — 338 випадків;
  • Житомирська область — 1101 випадок;
  • Закарпатська область — 1726 випадків;
  • Запорізька область — 531 випадок;
  • Івано-Франківська область — 1809 випадків;
  • Кіровоградська область — 590 випадків;
  • м. Київ — 3985 випадків;
  • Київська область — 2049 випадків;
  • Львівська область — 3072 випадки;
  • Луганська область — 60 випадків;
  • Миколаївська область — 321 випадок;
  • Одеська область — 1133 випадки;
  • Полтавська область — 279 випадків;
  • Рівненська область — 2473 випадки;
  • Сумська область — 228 випадків;
  • Тернопільська область — 1483 випадки;
  • Харківська область — 1595 випадків;
  • Херсонська область — 183 випадки;
  • Хмельницька область — 560 випадків;
  • Чернівецька область — 4013 випадків;
  • Черкаська область — 562 випадки;
  • Чернігівська область — 427 випадків.
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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин коронавірус

Коментарі: 1

245
Джо:
Сьогодні, 12:50

символично! начало конца?)

 


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