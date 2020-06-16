666 випадків COVID-19 зафіксували в Україні за добу

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Станом на ранок 16 червня в Україні 32 476 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 912 людей померло, 14 528 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 666 нових випадків, 11 людей померло, 275 людей одужало, - інформує МОЗ України.





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