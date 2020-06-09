«Кременчуцька ТЕЦ» трохи підвищить тарифи на гарячу воду та опалення

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 784 Коментарів: 2

Менше, ніж на 1%, підвищаться тарифи, які наразі так і не введені в дію. Натомість фактично відбудеться зниження

ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» повідомила про намір встановити нові тарифи на теплову енергію та постачання гарячої води. При цьому для населення гаряча вода подорожчає на 0,3%, а опалення на 0,8%. Але підвищаться тарифи, які були затверджені рішенням виконкому в квітні цього року та фактично так і не введені в дію (тоді тариф на опалення знизили на 19%, а на гарячу воду - на 15%). «Квітневі» тарифи мали застосовуватися лише для споживачів, які уклали нові угоди із КремТЕЦ відповідно до нового закону про ЖКП. (Для цього співвласники багатоквартирних будинків мали провести збори та визначитися з моделлю договірних відносин). За даними ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ», які лунали раніше під час відкритих слухань щодо тарифів на виробництво, споживачі ще не укладали нові угоди.

Тож наразі діяли «старі» тарифи. До речі, за період із січня цього року виконком двічі ухвалював рішення про зниження тарифів для ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ», але в обох випадках знижені тарифи так і не дійшли до платіжок кременчужан.









Тож ми порівняли фактично діючі тарифи (затверджені рішенням виконкому ще у лютому 2019 року і які застосовувалися для споживачів) з новими розрахунками. Для зручності порівнювали тарифи з ПДВ — тобто кінцеву ціну, яку заплатять споживачі (хоча у повідомленні ТЕЦ вказує нові тарифи без ПДВ).

Підвищення фактично = зниження: як зміняться тарифи для населення

Послуга Діючий тариф, грн Плановий тариф, грн Різниця, грн Різниця, % Постачання теплової енергії (Гкал, з лічильником) 1998,64

1516,42 -482,22 -24,10% Постачання гарячої води (м³) 127,58* 107,02** 107,52 -20,06 +0,5 -15,7% +0,5%

*з рушникосушаркою, ** без рушникосушарки: наразі тариф буде єдиним — так передбачає нова методика розрахунку





ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» є ліцензіатом НКРЕКП і подає розрахунки щодо нових тарифів на кожен планований період, нові тарифи розраховані на період з 01.10.2020р. по 30.09.2021р.

Адміністрація підприємства зазначає, що в нових тарифах враховані актуалізовані витрати на виробництво, електроенергію, постачання води, зарплату (у зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму), амортизації основних засобів тощо.

У інформаційному повідомленні КремТЕЦ вказаний розмір тарифів.

Структуру нових тарифів можна завантажити тут.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб та їх об'єднань приймаються до 13 червня за адресою: 39610, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свіштовська, 2, або на електронну адресу kanc01@kremtec.com.ua.