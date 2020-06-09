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Спека прийшла: протягом двох діб у Кременчуці діє тепловий режим для вантажівок

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 487

Аби не руйнувався асфальт, перевантажені фури не пропускають у місто

Вже два дні у Кременчуці діє тепловий режим для великовагового транспорту. Про це повідомив начальник патрульної поліції міста Олександр Борзенко сьогодні, 9 червня, на засіданні оперативного штабу в мерії.


Борзенко зазначив, що великоваговий транспорт зупиняється на в'їзді до міста. Пропускають небезпечний вантаж, машини з продуктами, що швидко псуються, та фури, які не перевищують вагові норми.


Обмеження діє з 9.00 по 21.00 при температурі понад +28°С для транспортних засобів загальною вагою понад 24 тонни.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: фуры

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