Винні сусіди: кременчужани на Молодіжному тиждень сидять без газу

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У п’ятиповерхівці на вулиці Героїв Крут – з 5 червня, у дев’ятиповерхівці на вул. Володимира Великого – з 2 червня

На Молодіжному мешканці 15 квартир на вулиці Героїв Крут та 9 квартир на вулиці Володимира Великого сидять без газу з вини сусідів. Про це повідомив керівник Центральної диспетчерської служби ПрАТ «Кременчукгаз» Дмитро Шевченко.





5 червня о 18.30 до служби «104» звернулися мешканці п’ятиповерхівки за адресою вул. Героїв Крут, 9 та поскаржилися на запах газу. Бригада аварійно-диспетчерскої служби виїхала на місце події та виявила, що на 5 поверсі 3-го під'їзду закритий тамбур, і немає доступу до трьох квартир. Якраз відтіля спостерігалася висока загазованість. Отож газовики перекрили газопостачання по трьох стояках – і з п'ятниці 15 квартир залишилися без газу.





Сьогодні, 9 червня, мешканка однієї із трьох квартир, до яких був відсутній доступ, попрохала відновити газопостачання. Її обладнання оглянуть спеціалісти, далі доведеться пройти інструктаж та сплатити за підключення.





Подібна ситуація затягнулася із 2 червня за адресою вул. Володимира Великого, 70 – там вже тиждень залишаються без газопостачання 9 квартир. Через загазованість і відсутність доступу до квартири на першому поверсі 2 червня перекрили один стояк дев’ятиповерхівки. Мешканка відмовляється писати пояснення та проходити інструктаж.