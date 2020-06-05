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Кременчук, Коронавірус / Карантин

З 5 червня запрацювали санаторії та готелі, а дитячі табори – поки що ні

Сьогодні, 07:52 Переглядів: 683

Залишилися обмеження на розважальну діяльність у торговельних центрах

У рамках чергового послаблення адаптивного карантину, яке ухвалив Кабмін, з 5 червня у Кременчуці можуть відновити діяльність заклади, що надають послуги з розміщення, наприклад, санаторії, готелі, квартири тощо. Проте поки не будуть відкривати дитячі заклади оздоровлення та відпочинку. Про це на засіданні надзвичайної протиепідемічної комісії повідомила начальниця управління розвитку підприємництва та торгівлі Людмила Жорняк.


Також досі залишилися обмеження на розважальну діяльність у торговельно-розважальних центрах.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: карантин гостиница санаторий лагеря торговый центр
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