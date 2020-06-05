Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 05.06.2020 09:30
Підтверджені:
Україна25964
Кременчук110
Хворі:
Україна13830
Кременчук4
Одужало:
Україна11372
Кременчук102
Померло:
Україна762
Кременчук4
Надзвичайні новини, Полтавщина

Негативні наслідки «тихого полювання» на Полтавщині: чоловік отруївся, двоє жінок заблукали в лісі

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 954

Жінок невдовзі знайшли, чоловік в лікарні

4 червня стало відомо про дві надзвичайні події, пов'язані з поїданням та збиранням дикорослих грибів на Полтавщині. Зокрема за інформацією Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА, до Кобеляцької ЦРЛ доставили 72-річного чоловіка. Він отруївся грибами, його стан стабільно тяжкий.


Близько 20.23 стало відомо, що поблизу села Баранівка Шишацького району під час збирання грибів в лісовому масиві заблукали 20-річна та 41-річна жінки. Для пошукових робіт було залучено 3 одиниці техніки і 10 фахівців районної ДСНС, місцевої пожежної охорони Великих Сорочинців та Шишацького лісництва. О 20.50 жінок знайшов працівник Шишацького лісництва. Медичної допомоги вони не потребували.

1
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: отравление грибами
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх