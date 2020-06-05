У Кременчуці п'яний водій в'їхав у паркан

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5 червня на лінію «102» надійшло повідомлення по ДТП на провулку Рівненському. На місці події копи побачили ВАЗ-2106, водій якого в'їхав у паркан. В автопригоді ніхто не постраждав, -інформує патрульна поліція Кременчука.





Під час спілкування інспектори запідозрили, що водій сів за кермо в нетверезому стані. Про це свідчили явні ознаки алкогольного сп’яніння. Результат виявився позитивний — 2,56 проміле алкоголю.









На правопорушника патрульні склали протокол за ст.130 КУпАП (водіння в стані сп’яніння) та за ст.124 КУпАП (порушення ПДР, що призвело до ДТП).