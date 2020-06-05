Борги по зарплаті на кременчуцьких підприємствах сягнули 45 млн грн

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У Кременчуці збільшилася кількість підприємств, які заборгували зарплату своїм працівникам і сума боргів. У цілому заборгованості сягнула 45 млн грн, і вона на 30 млн грн (утричі) збільшилася порівняно з початком року. Така інформація пролунала на засідання комісії з питань погашення заборгованості зарплат, пенсій, соціальних виплат, що відбулося 4 червня.



Частково збільшення заборгованості пов'язано з карантином, частково з іншими чинниками, повідомила віцемер Ольга Усанова. Левова частка заборгованості - ПрАТ «АвтоКрАЗ»: сума боргу наразі складає 40 млн грн, керівництво заявляє про те, що відправить працівників на біржу праці.



На другому місці серед боржників — ТОВ «Техвангонмаш» - понад 4 млн грн. Також у списку боржників ТОВ «Фламма», коледж транспортної інфраструктури, ТОВ «Креатив-агромаш», яке займається виготовленням зернового обладнання, і, крім того, опанувало випуск капсул для транспортування хворих на коронавірус.





Керівник ТОВ «Креатив-агромаш» пояснив ситуацію відсутністю замовлень. За його словами, під час карантину їм вдалося продати лише 5 капсул, а решту подарувати. Для нормальної роботи і виплати зарплати потрібно продавати щонайменше 20 капсул, каже керівник.

Керівниця коледжу транспортної інфраструктури теж пояснила заборгованість впливом карантину.