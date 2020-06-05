Внезапно: на выходных в Кременчуг ворвётся летняя жара

Сьогодні, 10:26 Переглядів: 750

Достаточно длительное похолодание, которое господствовало в городе в мае, в этот уикенд сменится на летнюю жару. На ближайшую неделю синоптики прогнозируют в Кременчуге дневную температуру около +30°С и никаких дождей.





Благодаря празднованию Троицы кременчужане на текущей неделе будет отдыхать три дня, с 6 по 8 июня. Как сообщает Gismeteo, все эти выходные будут исключительно солнечными, а столбики термометров покажут от +16°С до +29°С.





По прогнозам Sinoptik, ясная погода в Кременчуге продержится в субботу, 6 июня, а вот в воскресенье, 7 июня, и понедельник, 8 июня, тучи будут переодически затягивать небо. Правда, температурный режим станет по-настоящему летним, ведь воздух прогреется от +16°С до +28°С.





Что касается Ventusky, этот погодным портал обещает переменную облачность на протяжении всего уикенда, но осадки не потревожат кременчужан, давая им возможность как следует отдохнуть вне дома и насладиться прогулками в ближайшие три выходных. Что касается температурных показателей, они будут колебаться от +16°С до рекордно жарких +30°С.