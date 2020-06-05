Судимість отримав полтавець, який «політав» на квадрокоптері

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Чоловік запускав апарат над військовим аеродромом у Полтаві. Через це авіація не могла здійснювати польоти

Київський районний суд Полтави виніс вирок 35-річному полтавцю за перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України). Про це повідомляє пресслужба прокуратури Полтавської області.





Річ у тім, що чоловік упродовж 2019-2020 років запускав власний квадрокоптер над військовим аеродромом у Полтаві. Через це авіація не могла здійснювати польоти, зокрема вильоти для виконання бойових завдань на території Донецької та Луганської областей.





За це чоловіка засудили до 5 років, проте його звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на 3 роки. Суд врахував щире каяття полтавця, активне сприяння розкриттю злочину, а також те, що він раніше не притягувався до відповідальності і має на утриманні двох неповнолітніх дітей.