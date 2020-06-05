Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 05.06.2020 09:30
Підтверджені:
Україна25964
Кременчук110
Хворі:
Україна13830
Кременчук4
Одужало:
Україна11372
Кременчук102
Померло:
Україна762
Кременчук4
Надзвичайні новини, Полтавщина

Судимість отримав полтавець, який «політав» на квадрокоптері

Сьогодні, 11:21 Переглядів: 817

Чоловік запускав апарат над військовим аеродромом у Полтаві. Через це авіація не могла здійснювати польоти

Київський районний суд Полтави виніс вирок 35-річному полтавцю за перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України). Про це повідомляє пресслужба прокуратури Полтавської області.


Річ у тім, що чоловік упродовж 2019-2020 років запускав власний квадрокоптер над військовим аеродромом у Полтаві. Через це авіація не могла здійснювати польоти, зокрема вильоти для виконання бойових завдань на території Донецької та Луганської областей.


За це чоловіка засудили до 5 років, проте його звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на 3 роки. Суд врахував щире каяття полтавця, активне сприяння розкриттю злочину, а також те, що він раніше не притягувався до відповідальності і має на утриманні двох неповнолітніх дітей.

1
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: квадрокоптер Полтава
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх