Ірландське серце, графиня та Редька: що новенького кременчужанам почитати на вихідних

Мэри Пэт Келли «Ирландское сердце» Нора Келлі – молода американка, в жилах якої тече ірландська кров. Під час Великого голоду мати й сестра Нори покинули Ірландію та осіли в США. А нині Нора починає нове життя в Парижі й зустрічає там Пітера Кілі – того, кого шукала все життя, відданого чоловіка, що кохає її. Щастя триває недовго – до початку Першої світової війни. Пітер поїхав допомагати повстанцям до Ірландії, а Нора працює в госпіталі. Їхні шляхи розходяться, та почуття міцніють. Тривалий час від Пітера немає звісток. Невже вони загубили одне одного у цьому вирі пристрастей та війн? Чи судилося їм зустрітися знову?