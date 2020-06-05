Ірландське серце, графиня та Редька: що новенького кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
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Мэри Пэт Келли «Ирландское сердце»
Нора Келлі – молода американка, в жилах якої тече ірландська кров. Під час Великого голоду мати й сестра Нори покинули Ірландію та осіли в США. А нині Нора починає нове життя в Парижі й зустрічає там Пітера Кілі – того, кого шукала все життя, відданого чоловіка, що кохає її. Щастя триває недовго – до початку Першої світової війни. Пітер поїхав допомагати повстанцям до Ірландії, а Нора працює в госпіталі. Їхні шляхи розходяться, та почуття міцніють. Тривалий час від Пітера немає звісток. Невже вони загубили одне одного у цьому вирі пристрастей та війн? Чи судилося їм зустрітися знову?
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Шеридан Ле Фаню «Кармилла»
Лора з батьком мирно живуть у розкішному замку в Штирії, серед мальовничих австрійських пейзажів. Ніщо не порушує їхній спокій. Але одного разу в замку з’являється таємнича незнайомка. Вона дуже вродлива, а в очах її ніби танцюють язики темного полум’я. Між Лорою і молодою графинею зав’язується дружба. Згодом батько зауважує, що Лора втрачає життєві сили, її немов спалює дивна хвороба. Невтішній батько з кожним днем все пильніше приглядається до загадкової графині, яка принесла горе в їхній дім. Хто вона? Яку страшну таємницю приховує цей погляд?
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Ірена Карпа «Піца «Гімалаї»
Ранок застає Редьку в ліжку з лептопом: вам лист. Хтось по той бік монітору радить їй відчинити – дзвінок у двері, а за тими дверима несподіване здійснення Редьчиної мрії про мандри – дорогий GPS-навігатор: якщо повернути до магазину, грошей вистачить на заповітний квиток до Індії… Сестра Соня скидає героїню з небес на землю: краще б на роботу влаштувалася – он хоч би піцу доставляти. Тільки от у Редьки, вочевидь, у крові дзен-туризм.