За добу у понад пів тисячі жителів України виявили коронавірус

Сьогодні, 13:15 Переглядів: 470

Станом на 6 червня в Україні 26 514 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України, померло 777 людей, 11812 пацієнтів одужало.





За добу зафіксовано 550 нових випадків.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена: