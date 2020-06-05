Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 05.06.2020 09:30
Підтверджені:
Україна25964
Кременчук110
Хворі:
Україна13830
Кременчук4
Одужало:
Україна11372
Кременчук102
Померло:
Україна762
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу у понад пів тисячі жителів України виявили коронавірус

Сьогодні, 13:15 Переглядів: 470

 

Інфікувалося вже 26514 людей

Станом на 6 червня в Україні 26 514 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України, померло 777 людей, 11812 пацієнтів одужало.


За добу зафіксовано 550 нових випадків. 


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 1116 випадків;
  • область — 1037 випадків;
  • Дніпропетровська область — 965 випадків;
  • Донецька область — 203 випадки;
  • Житомирська область — 870 випадків;
  • Закарпатська область — 1301 випадок;
  • Запорізька область — 488 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1533 випадки;
  • Кіровоградська область — 546 випадків;
  • м. Київ — 3375 випадків;
  • Київська область — 1748 випадків;
  • Львівська область — 2053 випадки;
  • Луганська область — 52 випадки;
  • Миколаївська область — 307 випадків;
  • Одеська область — 986 випадків;
  • Полтавська область — 273 випадки;
  • Рівненська область — 2014 випадків;
  • Сумська область — 192 випадки;
  • Тернопільська область — 1255 випадків;
  • Харківська область — 1222 випадки;
  • Херсонська область — 179 випадків;
  • Хмельницька область — 509 випадків;
  • Чернівецька область — 3585 випадків;
  • Черкаська область — 448 випадків;
  • Чернігівська область — 257 випадків.
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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: коронавірус карантин
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