У Кременчуці п'яний водій хотів «загладити провину» хабарем

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Сьогодні, 6 червня, близько 3.00 на вулиці Халаменюка патрульні зупинили автомобіль BMW 530i за порушення правил дорожнього руху. У водія інспектори виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння. Про це повідомляє патрульна поліція.





Огляд на стан сп’яніння чоловік погодився пройти у закладі охорони здоров'я. Вже там керманич запропонував патрульним хабар для уникнення адміністративної відповідальності. На зауваження та попередження не реагував, після чого патрульні одразу викликали слідчих для фіксування події.





Згідно з висновком лікаря-нарколога, водій був нетверезим. Результат огляду — 1,85 проміле алкоголю.







