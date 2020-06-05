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У Кременчуці п'яний водій хотів «загладити провину» хабарем

Сьогодні, 13:55 Переглядів: 277

 

Патрульні викликали слідчих

Сьогодні, 6 червня, близько 3.00 на вулиці Халаменюка патрульні зупинили автомобіль BMW 530i за порушення правил дорожнього руху. У водія інспектори виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння. Про це повідомляє патрульна поліція.


Огляд на стан сп’яніння чоловік погодився пройти у закладі охорони здоров'я. Вже там керманич запропонував патрульним хабар для уникнення адміністративної відповідальності. На зауваження та попередження не реагував, після чого патрульні одразу викликали слідчих для фіксування події.


Згідно з висновком лікаря-нарколога, водій був нетверезим. Результат огляду — 1,85 проміле алкоголю.



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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: пьяный водитель хабар
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