Лабораторный центр уже делает ИФА-тесты кременчужанам, которые ложатся на плановое лечение

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Там уже сделали 34 ИФА-теста для таких пациентов

Если вам нужно ложиться в стационар на плановое лечение или операцию, обязательный ИФА-тест вы можете сделать в лабораторном центре в роддоме.



С 3 июня лабораторный центр, расположенный на территории кременчугского городского роддома, делает ИФА-тесты кременчужанам, которые ложатся на плановое лечение в стационар. Об этом 5 июня сообщил руководитель кременчугского управления здравоохранения Максим Середа.



Согласно Приказу МОЗ №1227, пациенты, которым предстоит плановое лечение или операция, должны пройти ИФА-тестирование. Для этой категории пациентов оно бесплатное.



Бесплатное ИФА-тестирование делают в лабораторном центре в роддоме (городской перинатальный центр ІІ уровня).





Максим Середа сообщил, что там уже сделали 34 ИФА-теста для пациентов, которым предстоит плановое лечение.

Всего же лабораторный центр за период с 3 по 5 июня выполнил 120 ИФА-тестов.





ИФА-тест показывает, переболел ли человек COVID-19.