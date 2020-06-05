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Надзвичайні новини, Полтавщина

На трасі «Полтава - Олександрія» одна автівка «наздогнала» іншу

Сьогодні, 15:20 Переглядів: 878

 

Обійшлося без потерпілих

Сьогодні, 6 червня, на трасі «Полтава - Олександрія» сталася ДТП без травмованих.


За інформацією патрульної поліції Кременчука, водій Mercedes-Benz не дотримався безпечної дистанції, безпечної швидкості руху і зіткнувся з Ford Transit.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: ДТП Полтава-Александрия
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