На трасі «Полтава - Олександрія» одна автівка «наздогнала» іншу

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Сьогодні, 6 червня, на трасі «Полтава - Олександрія» сталася ДТП без травмованих.





За інформацією патрульної поліції Кременчука, водій Mercedes-Benz не дотримався безпечної дистанції, безпечної швидкості руху і зіткнувся з Ford Transit.