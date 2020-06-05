Правоохоронці розшукують водія, який у Кобеляцькому районі збив насмерть людину

Сьогодні, 15:35 Переглядів: 1 270

5 червня близько 22.00 стало відомо про ДТП з потерпілим у селі Бутенки Кобеляцького району. На місці події слідчо-оперативна група виявила на дорозі 55-річного місцевого чоловіка з тілесними ушкодженнями, характерними для дорожньо-транспортної пригоди. Пішохід від отриманих травм загинув на місці. Водій невстановленого транспортного засобу зник з місця аварії, - повідомляє Кобеляцький відділ поліції.





Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.





Поліція розшукує водія, що міг бути причетним до ДТП. Якщо ви стали свідком аварії чи володієте будь-якою інформацією щодо даної події, повідомте до поліції за номерами: (095) 742-72-01, (095) 660-60-40, 102 або будь-яким зручним для вас способом.