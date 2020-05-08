Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 08.05.2020 10:00
Підтверджені:
Україна14195
Кременчук87
Хворі:
Україна11128
Кременчук52
Вилікувалось:
Україна2706
Кременчук33
Померло:
Україна361
Кременчук2
Кременчук, ТЪ представляет

Кременчужанин, якого оштрафували за порівняня президента з Гандоном, потрапив до #@)₴&$0

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 1 991

 

Телебачення Торонто посміялося з того, що український суд не знає відомого письменника-фантаста

Кременчужанин, якого оштрафували за порівняня президента з Гандоном, 10 травня потрапив до шоу #@)₴&$0. Телебачення Торонто посміялося з того, що український суд не знає відомого письменника-фантаста.



Нагадаємо, що в кінці квітня Крюківський районний суд оштрафував кременчужанина, який порушив адмінстаттю 173 (Дрібне хуліганство). Мова йде про випадок, що стався 6 березня біля центральної прохідної КВБЗ. Кременчужанини В'ячеслав влаштував одиночний пікет, щоб висловити свою думку щодо правління Зеленського. Казав, що слова на плакаті - не образа, а порівняння з письменником-фантастом Івом Гандоном. Суд розсудив інакше.

3
Автор: Руслана Горгола Відео: Телебачення Торонто
Теги: Щур приколы шоу Зеленский
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх