Кременчужанин, якого оштрафували за порівняня президента з Гандоном, потрапив до #@)₴&$0

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Телебачення Торонто посміялося з того, що український суд не знає відомого письменника-фантаста

Кременчужанин, якого оштрафували за порівняня президента з Гандоном, 10 травня потрапив до шоу #@)₴&$0. Телебачення Торонто посміялося з того, що український суд не знає відомого письменника-фантаста.









Нагадаємо, що в кінці квітня Крюківський районний суд оштрафував кременчужанина, який порушив адмінстаттю 173 (Дрібне хуліганство). Мова йде про випадок, що стався 6 березня біля центральної прохідної КВБЗ. Кременчужанини В'ячеслав влаштував одиночний пікет, щоб висловити свою думку щодо правління Зеленського. Казав, що слова на плакаті - не образа, а порівняння з письменником-фантастом Івом Гандоном. Суд розсудив інакше.