У Полтаві сталося ДТП між Daewoo та Volkswagen: травмовано троє

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9 травня, близько 6.00, у Полтаві на перехресті вулиць Великотирнівська та Половка зіткнулися Daewoo та Volkswagen, повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.





Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали 25-річний водій та 29-річний пасажир автомобіля Daewoо, а також 40-річний водій автомобіля Volkswagen. Потерпілих доставлено до лікарні для надання медичної допомоги.



Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за порушення правил дорожнього руху. Поліція встановлює причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди.