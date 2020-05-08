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У Полтаві сталося ДТП між Daewoo та Volkswagen: травмовано троє

Сьогодні, 14:05 Переглядів: 0

 

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження

9 травня, близько 6.00, у Полтаві на перехресті вулиць Великотирнівська та Половка зіткнулися Daewoo та Volkswagen, повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.


Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали 25-річний водій та 29-річний пасажир автомобіля Daewoо, а також 40-річний водій автомобіля Volkswagen. Потерпілих доставлено до лікарні для надання медичної допомоги.


Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за порушення правил дорожнього руху. Поліція встановлює причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП Полтава
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