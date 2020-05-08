Які кременчуцькі підприємства зібрали 1 млн грн для ЛІЛ «Кременчуцька»

Також лікарня отримала допомогу у вигляді медичного обладнання, будівельних та сантехнічних матеріалів на загальну суму близько чотирьох мільйонів гривень
Кременчуцькі підприємства зібрали близько 1 млн грн. благодійної допомоги для лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька», яка стоїть на передовій протидії інфекційній хворобі COVID-19. Про це йдеться на сайті мерії Кременчука.
Найбільше коштів надійшло від спонсорів:
Благодійну допомогу використали на такі цілі: збудовали кисневу станцію, закупили необхідні сантехнічні матеріали, бойлери, господарчі товари, жалюзі, вхідні двері, медичне обладнання – опромінювачі бактерицидні, шафи, ліжка звичайні та функціональні, тумби, столики, штативи, кисень медичний, засоби індивідуального захисту, оплачувались послуги підрядникам.
Крім того, лікарня отримала допомогу у вигляді медичного обладнання, будівельних та сантехнічних матеріалів, виробів медичного призначення, медичних меблів, дезрозчинів, засобів індивідуального захисту на загальну суму близько чотирьох мільйонів гривень, зокрема: