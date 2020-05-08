Які кременчуцькі підприємства зібрали 1 млн грн для ЛІЛ «Кременчуцька»

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Також лікарня отримала допомогу у вигляді медичного обладнання, будівельних та сантехнічних матеріалів на загальну суму близько чотирьох мільйонів гривень

Кременчуцькі підприємства зібрали близько 1 млн грн. благодійної допомоги для лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька», яка стоїть на передовій протидії інфекційній хворобі COVID-19. Про це йдеться на сайті мерії Кременчука.





Найбільше коштів надійшло від спонсорів:

ПП ВКП «Альфатекс» – 100 тис. грн;

Малокохнівський кар’єр – 254 тис. грн;

ФОП «Кучеров» – 80 тис. грн;

ТОВ «УСП Хлібокомплекс «Кулинічівський», ТОВ «Житлоінвест», ТОВ СП «Нібулон» – по 50 тис. грн;

ТОВ «ВКФ «Суворов» та ТОВ «Спецмонтажінжиніринг» – по 40 тис. грн;

ПП «Лукас» – 30 тис. грн;

ПП «Планета999», ТОВ «Компанія «Інтеграл», МПП «Ілона», ФОП Логвиновський О.Г., ТОВ «Європабуд», ТОВ «ФК «Поло» по 20 тис. грн.

Благодійну допомогу використали на такі цілі: збудовали кисневу станцію, закупили необхідні сантехнічні матеріали, бойлери, господарчі товари, жалюзі, вхідні двері, медичне обладнання – опромінювачі бактерицидні, шафи, ліжка звичайні та функціональні, тумби, столики, штативи, кисень медичний, засоби індивідуального захисту, оплачувались послуги підрядникам.





Крім того, лікарня отримала допомогу у вигляді медичного обладнання, будівельних та сантехнічних матеріалів, виробів медичного призначення, медичних меблів, дезрозчинів, засобів індивідуального захисту на загальну суму близько чотирьох мільйонів гривень, зокрема: