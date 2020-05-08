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Які кременчуцькі підприємства зібрали 1 млн грн для ЛІЛ «Кременчуцька»

Сьогодні, 13:33 Переглядів: 261

 

Також лікарня отримала допомогу у вигляді медичного обладнання, будівельних та сантехнічних матеріалів на загальну суму близько чотирьох мільйонів гривень

Кременчуцькі підприємства зібрали близько 1 млн грн. благодійної допомоги для лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька», яка стоїть на передовій протидії інфекційній хворобі COVID-19. Про це йдеться на сайті мерії Кременчука.


Найбільше коштів надійшло від спонсорів: 

  • ПП ВКП «Альфатекс» – 100 тис. грн;
  • Малокохнівський кар’єр – 254 тис. грн;
  • ФОП «Кучеров» – 80 тис. грн;
  • ТОВ «УСП Хлібокомплекс «Кулинічівський», ТОВ «Житлоінвест», ТОВ СП «Нібулон» – по 50 тис. грн;
  • ТОВ «ВКФ «Суворов» та ТОВ «Спецмонтажінжиніринг» – по 40 тис. грн;
  • ПП «Лукас» – 30 тис. грн;
  • ПП «Планета999», ТОВ «Компанія «Інтеграл», МПП «Ілона», ФОП Логвиновський О.Г., ТОВ «Європабуд», ТОВ «ФК «Поло» по 20 тис. грн.

Благодійну допомогу використали на такі цілі: збудовали кисневу станцію, закупили необхідні сантехнічні матеріали, бойлери, господарчі товари, жалюзі, вхідні двері, медичне обладнання – опромінювачі бактерицидні, шафи, ліжка звичайні та функціональні, тумби, столики, штативи, кисень медичний, засоби індивідуального захисту, оплачувались послуги підрядникам.


Крім того, лікарня отримала допомогу у вигляді медичного обладнання, будівельних та сантехнічних матеріалів, виробів медичного призначення, медичних меблів, дезрозчинів, засобів індивідуального захисту на загальну суму близько чотирьох мільйонів гривень, зокрема:

  • ліжка функціональні – 21 шт;
  • ліжка звичайні – 10 шт;
  • тумби приліжкові металеві – 8 шт;
  • тумби приліжкові дерев’яні – 44 шт;
  • апарати ШВЛ – 3 штуки;
  • кисневі концентратори – 4 шт;
  • дефібрилятор – 1шт;
  • шафи медичні – 1 шт;
  • аналізатор критичних станів – 1 шт;
  • монітори пацієнтів – 5 шт;
  • інфузомати – 6 шт;
  • пульсаксиметри – 6 шт;
  • столики для приймання їжі - 30 шт;
  • стільці з миючою поверхнею - 60 шт;
  • а також велику кількість захисних костюмів, масок, респіраторів, рукавичок.
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: благотворительность спонсор больница «Кременчугская»
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