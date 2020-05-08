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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині сталося 2 ДТП, в яких одна особа загинула, дві – травмовані

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 387

Відомості про події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за порушення правил безпеки дорожнього руху

За добу на Полтавщині сталося 2 ДТП, в яких одна особа загинула, дві – травмовані, повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.


9 травня близько 22.05 на автодорозі «Київ-Харків» в селі Радивонівка Великобагачанського району


34-річний водій, керуючи автомобілем ВАЗ-2107, збив 57-річну місцеву мешканку, яка рухалась у попутному напрямку. В результаті наїзду остання загинула на місці події. 


Близько 23.30 в селі Вишневе Шишацького району 34-річний водій автомобіля Skoda, не впоравшись з керуванням, в'їхав в зад ВАЗу-2106, припаркованому на узбіччі автодороги «Баранівка-Шишаки-Поділ», неподалік смт Шишаки. Внаслідок ДТП, водій та 57-річний пасажир  отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні для надання невідкладної допомоги.


Відомості про події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за порушення правил безпеки дорожнього руху. Триває досудове розслідування.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: смертельное ДТП
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