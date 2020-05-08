Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 08.05.2020 10:00
Підтверджені:
Україна14195
Кременчук87
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Україна11128
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Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

За добу в Україні підтвердили 522 нових випадків захворювання на COVID-19

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 401

 

В Україні зафіксовано 15 232 випадки коронавірусної хвороби COVID-19

За даними ЦГЗ, станом на 9.00 10 травня в Україні 15 232 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 391 летальний, 3 060 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 522 нові випадки.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 544 випадки;
  • Волинська область — 470 випадків;
  • Дніпропетровська область — 704 випадки;
  • Донецька область — 100 випадків;
  • Житомирська область — 517 випадків;
  • Закарпатська область — 695 випадків;
  • Запорізька область — 328 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1116 випадків;
  • Кіровоградська область — 416 випадків;
  • м. Київ — 1805 випадків;
  • Київська область — 972 випадки;
  • Львівська область — 753 випадки;
  • Луганська область — 42 випадки;
  • Миколаївська область — 221 випадок;
  • Одеська область — 636 випадків;
  • Полтавська область — 246 випадків;
  • Рівненська область — 926 випадків;
  • Сумська область — 154 випадки;
  • Тернопільська область — 999 випадків;
  • Харківська область — 572 випадки;
  • Херсонська область — 159 випадків;
  • Хмельницька область — 175 випадків;
  • Чернівецька область — 2268 випадків;
  • Черкаська область — 341 випадок;
  • Чернігівська область — 73 випадки.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус коронавирус статистика
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