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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині правоохоронці виявили п'ятьох рибалок-браконьєрів

Сьогодні, 15:04 Переглядів: 795

 

Двох у Глобинському районі, трьох - у Кобеляцькому

На Полтавщині правоохоронці затримали п'ятьох рибалок-браконьєрів, про що повідомив відділ комунікації поліції Полтавщини.


Під час проведення на території області операції «Нерест 2020» поліцейські сектору водної поліції Кременчуцького відділу поліції в районі села Шушвалівка Глобинського району виявили двох рибалок-порушників.


У 34-річного рибалки вилучили гумовий човен, риболовну сітку довжиною 50 метрів та рибу вагою 32 кг. Сума збитків, завданих природним біоресурсам, перевищує 10 тисяч гривень. 


 

Також копи натрапили в береговій зоні Кременчуцького водосховища на автомобіль Ford, яким керував 45-річний чоловік. Під час попереднього огляду водні поліцейські виявили 6 риболовних сіток загальною довжиною 300 метрів.


 

На місце правоохоронці викликали головного державного інспектора Черкаського рибоохоронного патруля для складання адміністративних матеріалів.


А поліцейські Кобеляцького відділу поліції спільно з інспекторами охорони РЛП «Нижньоворсклянське» виявили трьох браконьєрів у прибережній зоні Кам’янського водосховища поблизу села Орлик Кобеляцького району. 


 

У чоловіків 22, 52 та 59 років вилучили човни, риболовні сітки та виловлену риби вагою понад 80 кг.


По вказаним фактам відкриті кримінальні провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 статті 249 (Незаконне зайняття рибним промислом) Кримінального кодексу України.


Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700-3400 грн) або обмеженням волі на строк до трьох років.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція України
Теги: рыбаки браконьерство полиция сетка рыба лодки
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