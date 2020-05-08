На Полтавщині правоохоронці виявили п'ятьох рибалок-браконьєрів

Сьогодні, 15:04 Переглядів: 795

Двох у Глобинському районі, трьох - у Кобеляцькому

На Полтавщині правоохоронці затримали п'ятьох рибалок-браконьєрів, про що повідомив відділ комунікації поліції Полтавщини.





Під час проведення на території області операції «Нерест 2020» поліцейські сектору водної поліції Кременчуцького відділу поліції в районі села Шушвалівка Глобинського району виявили двох рибалок-порушників.





У 34-річного рибалки вилучили гумовий човен, риболовну сітку довжиною 50 метрів та рибу вагою 32 кг. Сума збитків, завданих природним біоресурсам, перевищує 10 тисяч гривень.





Також копи натрапили в береговій зоні Кременчуцького водосховища на автомобіль Ford, яким керував 45-річний чоловік. Під час попереднього огляду водні поліцейські виявили 6 риболовних сіток загальною довжиною 300 метрів.





На місце правоохоронці викликали головного державного інспектора Черкаського рибоохоронного патруля для складання адміністративних матеріалів.





А поліцейські Кобеляцького відділу поліції спільно з інспекторами охорони РЛП «Нижньоворсклянське» виявили трьох браконьєрів у прибережній зоні Кам’янського водосховища поблизу села Орлик Кобеляцького району.





У чоловіків 22, 52 та 59 років вилучили човни, риболовні сітки та виловлену риби вагою понад 80 кг.



По вказаним фактам відкриті кримінальні провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 статті 249 (Незаконне зайняття рибним промислом) Кримінального кодексу України.





Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700-3400 грн) або обмеженням волі на строк до трьох років.