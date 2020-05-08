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Оповідання на ніч: кременчуцькі біліотекарі читають вголос для своїх читачів

Сьогодні, 15:45 Переглядів: 379

 

Пропонуємо вам рубрику «Бібліо-читання з бібліотекарем» від відділу абонементу ЦМБ

Карантин вніс свої корективи в роботу бібліотек. Читачі не мають змогу відвідувати бібліотеки і обмінювати книги. Тому кременчуцькі бібліотекарі вирішили через екрани моніторів комп’ютерів, телефонів, планшетів, приходити в гості до своїх читачів.


Пропонуємо вам рубрику «Бібліо-читання з бібліотекарем» від відділу абонементу ЦМБ:


Оповідання Тетяни Череп-Пероганич « У житті буває все» із збірки «Теплі історії про кохання»



Оповідання Анни Яременко «Бабуся-зігрівальниця» із збірки «Теплі історії про Дива, Коханих І Рідних»



Оповідання Вікторії Пожарської «Решта» із збірки «Теплі історії про Дива, Коханих І Рідних»



Уривок з оповідання Наталії Лапіної «Зустріти Анжелу» із збірки «Львів. Вишні. Дощі»



Оповідка «Біб і Риба» з дебютної збірки «З дідусевої скарбниці. Легенди та оповідання.» молодої української письменниці з Румунії Лариси — Михаєли Трайсти


Оповідання Надійки Гербіш «Домо-над-морем-терапія» із збірки «Теплі історії до кави»



 Оповідання Остапа Вишні «Як ми колись учились»



Оповідка «Дідусеві чоботи» молодої української письменниці з Румунії Лариси — Михаєли Трайсти. з її дебютної збірки «З дідусевої скарбниці. Легенди та оповідання»


Оповідання Ірини Озарко «Пампушки з варенням» із збірки «Теплі історії про дива, коханих і рідних»



Новела «Стара тополя» письменниці, поетеси із Кременчука Людмили Снітко з її збірки «Жити щоби любити»


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Автор: Руслана Горгола Джерело відео: facebook.com
Теги: библиотека книги
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