Оповідання на ніч: кременчуцькі біліотекарі читають вголос для своїх читачів

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Пропонуємо вам рубрику «Бібліо-читання з бібліотекарем» від відділу абонементу ЦМБ

Карантин вніс свої корективи в роботу бібліотек. Читачі не мають змогу відвідувати бібліотеки і обмінювати книги. Тому кременчуцькі бібліотекарі вирішили через екрани моніторів комп’ютерів, телефонів, планшетів, приходити в гості до своїх читачів.





Пропонуємо вам рубрику «Бібліо-читання з бібліотекарем» від відділу абонементу ЦМБ:





Оповідання Тетяни Череп-Пероганич « У житті буває все» із збірки «Теплі історії про кохання»









Оповідання Анни Яременко «Бабуся-зігрівальниця» із збірки «Теплі історії про Дива, Коханих І Рідних»









Оповідання Вікторії Пожарської «Решта» із збірки «Теплі історії про Дива, Коханих І Рідних»









Уривок з оповідання Наталії Лапіної «Зустріти Анжелу» із збірки «Львів. Вишні. Дощі»









Оповідка «Біб і Риба» з дебютної збірки «З дідусевої скарбниці. Легенди та оповідання.» молодої української письменниці з Румунії Лариси — Михаєли Трайсти





Оповідання Надійки Гербіш «Домо-над-морем-терапія» із збірки «Теплі історії до кави»









Оповідання Остапа Вишні «Як ми колись учились»









Оповідка «Дідусеві чоботи» молодої української письменниці з Румунії Лариси — Михаєли Трайсти. з її дебютної збірки «З дідусевої скарбниці. Легенди та оповідання»





Оповідання Ірини Озарко «Пампушки з варенням» із збірки «Теплі історії про дива, коханих і рідних»









Новела «Стара тополя» письменниці, поетеси із Кременчука Людмили Снітко з її збірки «Жити щоби любити»



