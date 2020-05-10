Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Кременчук88
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Ще один кременчужанин захворів коронавірусом

Вчора, 22:43 Переглядів: 953

 

За добу підтвердження одужання отримали 4 містянина

10 травня у Кременчуці зареєстрували ще один лабораторно підтверджений випадок COVID-19. Як повідомив мер міста Віталій Малецький у Фейсбук, цей 46-річний хворий перебуває на лікуванні в інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька».


Ще 4 кременчужанам за сьогодні виставили підозри та відібрали матеріал для ПЛР дослідження.


В той же час, сьогодні другі негативні результати ПЛР тестування отримали ще 4 кременчужанина, тож у місті вже 39 людей одужало від COVID-19. 


Продовжують хворіти 48 кременчужан. 8 з них перебувають на стаціонарному лікуванні, 40 лікуються амбулаторно під наглядом сімейних лікарів.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус коронавирус статистика
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