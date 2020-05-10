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ДБР повідомило про підозру експоліцейському з Гадяча, який п’яний влаштував смертельну ДТП

Сьогодні, 08:45 Переглядів: 242

 

Три роки тому п'яний чоловік виїхав на зустрічку і влетів у дві інші автівки

Слідчі теруправління держбюро розслідувань, розташованого у Полтаві, повідомили про підозру колишньому інспектору ювенальної превенції Гадяцького відділу поліції у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що заподіяло смерть потерпілому (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Про це повідомляє пресслужба ДБР.


За даними слідства, у квітні 2017 року, п'яний поліцейський за кермом ВАЗ виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із двома іншими автівками. У результаті ДТП пасажир автомобілю ВАЗ, який також був працівником Нацполіції, від отриманих травм загинув на місці.


- Матеріали кримінального провадження надійшли до теруправління ДБР наприкінці 2019 року. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Полтавської області. У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого, – йдеться у повідомленні.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДБР смертельное ДТП
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