ДБР повідомило про підозру експоліцейському з Гадяча, який п’яний влаштував смертельну ДТП

Слідчі теруправління держбюро розслідувань, розташованого у Полтаві, повідомили про підозру колишньому інспектору ювенальної превенції Гадяцького відділу поліції у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що заподіяло смерть потерпілому (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Про це повідомляє пресслужба ДБР.
За даними слідства, у квітні 2017 року, п'яний поліцейський за кермом ВАЗ виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із двома іншими автівками. У результаті ДТП пасажир автомобілю ВАЗ, який також був працівником Нацполіції, від отриманих травм загинув на місці.